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GöztepeÇılgın iddia! Chelsea'yi satıp Süper Lig kulübünü alıyor
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Çılgın iddia! Chelsea'yi satıp Süper Lig kulübünü alıyor

Chelsea'yi satmak zorunda kalan ve dev kulüp için önemli teklifler alan Rus iş insanı Roman Abramovic'in Göztepe'yi satın alacağı iddia edildi.

20.03.2022 - 09:33 |
Çılgın iddia! Chelsea'yi satıp Süper Lig kulübünü alıyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası İngiltere’de ağır yaptırımlarla karşılaşan Roman Abramovic, Chelsea’den vazgeçmek zorunda kaldı.

Şu anda İngiltere ve Portekiz’deki bazı mal varlıklarını kurtarmak isteyen Abramovic, Türkiye’ye yerleşmeyi planlıyor. İngiltere’de Telegraph’ın özel haberine göre Rus milyarderin özellikle mega yatları ve uçakları için İzmir’e gitmeyi düşündüğü aktarıldı.

GÖZTEPE İDDİASI

Abramovic’in futboldan da kopmayacağı ve İzmir’in köklü kulüplerinden Göztepe’yi satın almak istediği iddia edildi. Türkiye’de Rusya’ya karşı bir yaptırım olmaması da Roman Abramovic için bir avantaj teşkil ediyor. Öte yandan Abramovic’in İzmir limanı sayesinde Avrupa’dan da kopmayacağı öne sürüldü. Yakın tarihte sıcak gelişmelerin yaşanabileceği savunuldu.

Çılgın iddia Chelseayi satıp Süper Lig kulübünü alıyor

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