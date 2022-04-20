Gittiği ülkeyi açıkladı! 'Cüneyt Çakır'ı aradım havalimanında bekliyordu...'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 8 Mart'ta Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de görev yapan hakemlerle ilgili kararın bozulduğunu 26 Mart tarihinde açıkladı.

'TAHKİM: MHK KARARI ‘KEYFİ’, TALİMATA AYKIRI!'

Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart günü beklenmedik bir şekilde aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık gibi tecrübeli hakemlerinde bulunduğu 13'ü Süper Lig olmak üzere toplam 21 hakem ve gözlemcinin bir daha görev yapamayacaklarını açıklamıştı. Kararın bozulması sonrası bu hakemler de görevlerine dönebilecek.



Milliyet Gazetesi'nin usta yazarı Atilla Gökçe bugün kaleme aldığı 'Tahkim: MHK kararı ‘keyfi’, talimata aykırı!' başlıklı yazısında “kararın kaldırılması” kararının gerekçelerini ve Cüneyt Çakır'la yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını yazdı. İşte çok konuşulacak o yazı;

'GEREKÇELERİ ÖĞRENDİM'

'TFF Tahkim Kurulu’nun, FIFA Hakemi Cüneyt Çakır’ın kendisini ve 11 hakem arkadaşını liste dışı bırakan, sözleşmelerini fesheden MHK kararını oybirliği ile onayan Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF Yönetim Kurulu’na karşı açtığı ve oy çokluğu ile “kararın kaldırılması” kararının gerekçelerini öğrendim.



Spor Hukuku ile ilgilenen kıdemli avukatların, akademisyen hukukçuların ve gerek kulüplerde, gerekse spor teşkilatında görev alan uzman yöneticilerin paylaştığı gerekçeler, spor hukuku ile ilgili önemli belge değeri taşıyor.



'KARAR MHK BAŞKANININ TAKDİRİ İLE ALINDI'

MHK’nın söz konusu kararı, doğrudan Başkan Dr.Ferhat Gündoğdu’nun takdiri ile aldığı, bu durumun da Merkez Hakem Kurulu Talimatı’na aykırı bulunduğu, hukukçuların üzerinde birleştikleri temel gerekçelerin başında yer alıyor. Bu arada “Çakır halen 46 yaşında, seneye hakemliği bırakacak” biçiminde ifade edilen “takdir”in “keyfi bir karar” olduğu paylaşılıyor. MHK’nın başkanı tarafından alınıp TFF Yönetim Kurulu’nca oybirliğiyle onaylanan karar ayrıca İdare Hukuku ve AİHM kararlarına da aykırı bulunuyor. Tahkim Kurulu’nun kararını değerlendiren hukukçular, “31 hakemlik listeyi ben hazırladım” diyen MHK Başkanı’nın da talimata aykırı hareket ettiğini açıklıyor.

TFF ve MHK’nın tarihe geçen ve Tahkim Kurulu tarafından kaldırılan kararı, Anayasa’nın 2. maddesindeki hukuk devletinin eylem ve işlemleri konusunda güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınılması gerektiğine dikkat çekiyor. Kamu otoritesinin keyfi uygulamalardan kaçınıp takdir yetkisini kullanırken hizmet gereklerine uygun objektif esaslara bağlılık ilkesini de önemle vurguluyor.

%20'LİK DEĞİŞİKLİK AŞILDI'

TAHKİM Kurulu’nun kararını ve gerekçelerini yorumlayan hukuk otoriteleri, TFF Yönetim Kurulu’nun da MHK kararını onaylarken, MHKT hükümlerine uygunluğu denetleyip tespit etmekle yükümlü görülüyor. Tahkim Kurulu, TFF’nin MHK kararını incelerken somut verilere dayalı ikna edici ve tutarlı bir şekilde açıklanmadığına dikkat çekiyor. Öte yandan MHKT’nın 37/4. maddesinde yer alan “MHK’nın gerekli gördüğü hallerde sadece eksik kadroların tamamlanmasına karar verebileceğine de özellikle vurgu yapıyor hukukçular. Bu bağlamda yüzde 20’lik klasman değişikliğinin de aşıldığını öne sürüyorlar. MHK’nın kadro belirleme kriterlerine uymaması da Tahkim Kurulu kararından çok önce hukukçuların tartıştığı önemli unsurlardan biri...

Bilindiği gibi kadro belirleme kriterlerinde şu değerlendirmeler yapılıyor: Gözlemci notu, müsabaka sayısı, sezon içindeki kural bilgisi ve atletik testler. MHK ayrıca müsabaka ağırlık puanı, sınav notu, ceza puanı ve disiplin cezasını da tümüyle ya da bazı maddeleriyle değerlendirmede göz önünde bulunduruyor.

Tahkim Kurulu’nun kararı kaldırma kararında lisansları iptal edilen hakemlerle ilgili somut bir sıralama, puan listesi gibi listenin de bulunmadığı dikkat çekiyor.

Tahkim Kurulu, TFF ve MHK kararlarının kaldırılmasında 5’e 2 oy çokluğuyla karar verdi. Başkan Prof.Dr. Murat Balcı, Başkan Vekili Prof.Dr.Emine Yazıcıoğlu, Raportör Av. Baturhan Dursun, üyeler Murat Erbilen ve Abdurrahman Güneşdoğdu, “kaldırma” oyu verirken, üyelerden Av. Dr. Eyüp Kul ve Av. Hüseyin Haluk Sonsuz karşı oy kullandı.



Koş Çakır koş

Bu gerekçelerden sonra Cüneyt Çakır’ı aradım… Dünya Kupası aday hakem atletik testlerine katılmak için Polonya’ya uçmak üzere havaalanında bekliyordu. Kararı sevinçle karşıladığını biliyorum. Ama buruktu. 8 Mart’tan bu yana Dünya Kupası aday hakem etkinliklerinde bazı etapları kaçırmıştı.

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final maçlarını kaçırmış, yarı final şansını da zora sokmuştu. Yine de teselli ettim onu: “Hocam üç kez peş peşe Dünya Kupası’na kaç hakem katıldı? Bunu yapmak için hala şansını var” dedim, iyi yolculuklar diledim.







