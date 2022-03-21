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GalatasarayYeni transferi sordu! 'Neden oynatmıyorsunuz?'
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Yeni transferi sordu! 'Neden oynatmıyorsunuz?'

Galatasaray'ın eski futbolcularından Ayhan Akman, Gaziantep maçından sonra sarı kırmızılı yönetime ve Torrent'e "Devre arasında Pulgar'ı alıyorsunuz, Pulgar nerede?" sorusunu sordu.

21.03.2022 - 08:29 |
Yeni transferi sordu! 'Neden oynatmıyorsunuz?'

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Galatasaray’da Mustafa Muhammed ile Ömer Bayram sarı kart cezalarından dolayı, Arda Turan da sakatlığından dolayı Gaziantep’e götürülmemişti. Omar Elabdellaoui ve Sacha Boey ise kamp kadrosunda olmalarına rağmen maçın kadrosuna yer almadı. Sarı-kırmızılı takım 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

MUSLERA 97 GÜN SONRA KALEDE

Galatasaray’ın kaptanı Fernando Muslera, Gaziantep FK maçıyla sahalara döndü. Muslera, 13 Aralık 2021 tarihinde Sivasspor ile deplasmanda oynanan mücadelede sakatlanmıştı. Uzun bir tedavi süreci geçiren Uruguaylı file bekçisi, Gaziantep müsabakasıyla 97 gün sonra görev aldı.

AKMAN: PULGAR NEREDE?

Gaziantep - Galatasaray karşılaşmasının ardından TRT Spor'da Ayhan Akman devre arasında transfer edilen Pulgar'la ilgili yorumlarda bulundu.

Şilili oyuncunun bu maçta oynatılmamasını anlamadığını söyleyen Akman, "Taylan ve Berkan bu kadar yıpranmış, bu kadar yorgun olduğunda ki çok hissettirdiler Barcelona maçında da hissettirdiler. Barcelona çünkü sürekli koşturuyor topun peşinden rakibini. Sürekli koşan oyuncunuz bu maçta normal olarak olmayacaktır. Devre arasında Pulgar'ı alıyorsunuz, Pulgar nerede?" diye konuştu.

Akman Galatasaray'ın yoğun maç programından çıktıktan sonra Erick Pulgar'ın oynamamasını eleştirerek, "Hep rotasyon rotasyon diyorsunuz, Pulgar bugün oynamayacaksa o zaman ben bu transferi sorarım, bugün niye oynatmıyorsunuz? Hele Barcelona, Beşiktaş, yine Barcelona ve Gaziantep deplasmanı gibi bir maratondan çıkmışken" diye konuştu.

Yeni transferi sordu Neden oynatmıyorsunuz

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