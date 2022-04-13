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GalatasarayTorrent'ten flaş hamle! 5 futbolcuyu Florya'ya çağırdı
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Torrent'ten flaş hamle! 5 futbolcuyu Florya'ya çağırdı

Galatasaray'ın İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent; Beknaz Almazbekov, Hamza Akman, Emir Tintiş, Baran Aksaka ve Zeki Saki gibi genç yetenekleri yarın yapılacak A Takım idmanına çağrıldı.

13.04.2022 - 09:00 |
Torrent'ten flaş hamle! 5 futbolcuyu Florya'ya çağırdı

Süper Lig 'de bu sezon istenilen görüntüyü veremeyen, son olarak Fenerbahçe 'ye deplasmanda kaybederek moralleri alt üst olan Galatasaray 'da teknik direktör Domenec Torrent, gelecek sezon için kadroya almayı hedeflediği gençleri yavaş yavaş A takıma çıkarmaya başlıyor.

Fanatik'in haberine göre; geçtiğimiz haftalarda U19 takımında forma giyen Beknaz Almazbekov'u A Takım idmanlarında deneyen İspanyol teknik adam, Kırgız futbolcu ve yanında 4 genç ismi daha yarınki idmana çağırdı. Bu gençlerin arasında Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman, Emir Tintiş, Baran Aksaka ve Zeki Saki de yer alıyor.

Torrent'in bu genç isimleri yeni sezonda kadroya dahil ederek şans vermeyi düşündüğü ve bu isimleri parlatarak Galatasaray'a katkı sağlaması açısından bu hamleyi yaptığı öğrenildi.

Torrentten flaş hamle 5 futbolcuyu Floryaya çağırdı


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