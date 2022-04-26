Tek başına Galatasaray'a servet kazandırdı!

Geçtiğimiz sezon 3. lig ekibi 24 Erzincan'dan Galatasaray'a gelen Kerem Aktürkoğlu geçen sezon rotasyon oyuncusuydu. Bu yıl formayı kapan ve 11'in değişmez isimlerinden olan Kerem, ligdeki golleri ile puanları getirirken, kasayı da dolduruyor. Altay maçında 3 puanı getiren golü atan 23 yaşındaki yıldız, gol sayısını 9'a çıkardı. Kerem, ayrıca bu sezon 3 de asist yaptı ve performansıyla G.Saray'ın 12 puanına direkt katkı yaptı. G.Saray, böylece TFF'den 12 milyon 300 bin TL'lik puan primi kazanmış oldu.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON 8 MİLYON TL

Bu sezon ligde 33 maç oynayan Kerem Aktürkoğlu'nun G.Saray olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Genç oyuncu, bu sezon 6 milyon 730 bin TL yıllık ücret alacak. Kerem'in önümüzdeki sezon ücreti ise 8 milyon TL'ye çıkacak. 2023-24 sezonunda ise Aktürkoğlu'na 10 milyon TL yıllık ücret ödenecek. 23 yaşındaki oyuncu, 2024-2025 sezonunda 11 milyon TL, 2025-2026 sezonunda ise 12 milyon TL kazanacak.

TALİPLERİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Avrupa takımlarının yakın takibinde olan Kerem'in piyasa değeri 15 milyon euro. Devre arasında Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için G.Saray'ın kapısını çalmıştı. Almanlar'ın 15 milyon euroluk teklifi Sarı-Kırmızılı Yönetim, tarafından geri çevrilmişti. Arsenal, Totteham ve Olympique Lyon gibi ekipler de genç oyuncuyu yakından takip ediyor.







