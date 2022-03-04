Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Domenec Torrent ile ilgili konuştu. İşte İspanyol teknik adamın sözlerinden satır başları...

'TORRENT BENİM DOSTUM'



"Teknik direktörler arasında birkaç iyi arkadaşım var. Gerçekten çok rekabetçi bir dünya ama 1-2 isim sayayım. Mikel Arteta umarım hala dostlarımdan biridir. Şu anda Galatasaray'da çalışan Domenec Torrent var. Onlarla birlikte çalıştım. Ben onları dostum olarak görüyorum. Umarım onlar da beni dostları olarak görüyorlardır umarım. "

Torrent ise Guardiola için "Pep ile çok yakın bir ilişkim var. Yakın dostlarız ama o benim için aynı şeyi söyler mi bilmem" şeklinde konuşmuştu.

"İLKAY'A BENZERDİM"



"Futbolcuyken, şu andaki oyuncularından hangisine çok benziyordun?" sorusuna Guaridola; "Orta saha oyuncusuydum. İlkay Gündoğan'a çok benziyordum. Bence orta saha oyuncularından çok iyi teknik direktör oluyor. Çünkü sahayı daha bütün düşünüyorlar. Sadece 'ben, ben, ben' demiyorlar. Orta saha oyuncuları tüm sahayı anlamaya başladıklarında, çok iyi teknik direktör de olabiliyorlar." yanıtını verdi.



"MOURİNHO DAHA İYİ"



"Futbolda teknik direktör ve futbolcu olarak başardıklarımın yarısını, golf oynarken daha iyi bir vuruş yapabilme yeteneği karşısında değiştirirdim. Futbolu tamamen unuttuğum tek şey golf oynamak. Mesela, Jose Mourinho'nun vuruşları çok daha iyidir. Benim vuruşlarım felaket."

"EVLENMEDEN ÖNCE FELAKET GİYİNİRDİM"



"Eşim çok zarif ve şık biridir. Ben öyle değildim. Kıyafetlerim konusunda bana çok yardımcı olur. Tüm kıyafetlerimi o seçer. Evlenmeden önce felaket giyinirdim. Şimdi eşim sayesinde ben de şık biri oldum."



'BİRÇOK İSİMDEN ETKİLENDİM'



"Etkilendiğim de birçok teknik adam var. Herkesten bir şeyler öğrendim. Onları gözlemledim. İşimin en sevdiğim yanı, maç kazanınca içtiğim bir kadeh kırmızı şaraptır."

"ESKİDEN DAHA SABIRSIZDIM"



"Sabırlı olmayı öğrenmem gerekiyor. Çünkü çok endişeli biriyim. Eskiden daha sabırsızdım, daha endişeliydim. Şimdi daha az endişeliyim ve daha iyi bir teknik direktörüm. Bana yakın olan insanlar, bu konuda çok yardımcı oldular." (Sporx)







