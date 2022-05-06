Sabri Sarıoğlu'dan Cenk Ergün'e sert sözler "Gelmesini istemem"

Sabri Sarıoğlu, Fanatik'in Youtube programında önemli açıklamalarda bulundu. Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük eğitimi alan Sabri Sarıoğlu Fenerbahçe , Beşiktaş, Trabzonspor ve Konyaspor'un çıkışını değerlendirdi. Sabri ayrıca Galatasaray'da yaşanan son gelişmelerle ilgili önemli noktalara değindi...

SABRİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

- 3 yıl önce şampiyon olan Galatasaray'daki Gomis performansı yok.

- Başkan adayları yeni Fatih Terim'leri bulmamız gibi açıklamalar yapıyor. Uzak değil Okan Buruk var.

- Ben açıkçası Cenk Ergün'ün gelmesini istemem. Benim Galatasaray'dan ayrılmam için elinden geleni yaptı.

- Galatasaray'da yetişen biri olarak ileride hizmet etmek benim en büyük hayalim.

Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin performans değerlendirmesi ve Süper Lig'in sürpriz takımı...