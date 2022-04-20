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GalatasarayKerem Aktürkoğlu'ndan Torrent açıklaması! 'Terbiyesizlik...'
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Kerem Aktürkoğlu'ndan Torrent açıklaması! 'Terbiyesizlik...'

Yeni Malatyaspor maçının 84.dakikasında oyundan alınırken hocası Torrent'e tepki gösteren Kerem Aktürkoğlu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada “Ailemden terbiye aldım. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Aramız oldukça iyi” ifadelerini kullandı.

20.04.2022 - 09:08 |
Kerem Aktürkoğlu'ndan Torrent açıklaması! 'Terbiyesizlik...'

Galatasaray'da son maçta Kerem Aktürkoğlu ile Torrent arasında yaşananlar merak uyandırmıştı.

Torrent'e hareketi dikkat çekmişti

Yeni Malatya maçında 84. dakikada kenara alınırken, Teknik Direktör Domenec Torrent’e tavır yapar gibi kulübeye yönelen Kerem Aktürkoğlu’nun, yanlış anlaşıldığını hissettiği için konuşma ihtiyacı duyduğu öğrenildi.

Planda yoktu

Hocasına saygısızlık yaptığıyla ilgili yorum ve paylaşımlar üzerine, planda olmamasına rağmen Kerem’in yayıncı kuruluşa röportaj verdiği belirtildi.

“Ailemden terbiye aldım. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Aramız oldukça iyi” diyerek hocasına haksızlık yapılmamasını isteyen sarı-kırmızılı futbolcunun, “Fenerbahçe maçına ve bu karşılaşmaya sakat çıktım, tam iyileşmedim. Hocaya 70 dakika oynayabileceğimi söyledim. Şut çekmemem lazım. Ayağımı sordu, ‘Ağrım olmadı ama o pozisyonda şut çekmem lazım’ dedim. Ben büyüklerime terbiyesizlik yapmam” bu sözlerle yanlış anlaşılmanın önüne geçmek istediği dile getirildi.

'Sahada olan sahada kalır'

Torrent ise genç futbolcunun hareketiyle ilgili olarak, “Las Vegas’ta olduğu gibi, saha içerisinde olan, saha içerisinde kalır. Arada böyle şeyler oluyor, futbolun parçası. ‘Sakin ol, çok iyi oynadın, aklında bu kalsın’ dedim” diyerek konuyu noktalamıştı.

Kerem Aktürkoğlundan Torrent açıklaması Terbiyesizlik...


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