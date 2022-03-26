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İşte Galatasaray'ın borcu

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğu açıklandı.

26.03.2022 - 16:06 |
İşte Galatasaray'ın borcu

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Bikem Kanık, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayınlanan yıllık olağan mali genel kurulda sunum yaptı.

Yönetim olarak hazırlanan denk bütçeye bağlı kalmaya çalıştıklarını aktaran Kanık, kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu bildirdi.

Öte yandan genel kurulda, kulüpte otizm yüzme şubesinin kurulması için verilen önerge oy birliğiyle kabul edildi.

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