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Galatasarayİnaki Pena kabul etti "Benim hatamdan dolayı..."
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İnaki Pena kabul etti "Benim hatamdan dolayı..."

Galatasaray genç kalecisi İnaki Pena Beşiktaş maçından sonra "Benim hatamdan gol yedik. 2-0'dan sonra baskı ile karşılaştık." sözlerini sarfetti.

14.03.2022 - 23:05 |
İnaki Pena kabul etti "Benim hatamdan dolayı..."

Galatasaray'da kaleci Inaki Pena, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

İspanyol eldiven, "Barcelona ve Beşiktaş ile oynadık. Beşiktaş maçını kazanmamız lazımdı. Benim hatamdan gol yedik. 2-0'dan sonra baskı ile karşılaştık. Önemli olan galibiyetti. Daha fazla yukarıya çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Pena, ayrıca, "Galatasaray'a gelmeden Fernando Muslera'nın efsane bir isim olduğunu biliyordum. Muslera'ya hayatım boyunca teşekkür edeceğim, bana hep yardımcı oluyor. Kimin oynayacağına hoca karar verir." sözlerini kullandı.

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