FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GalatasarayGalatasaray'da sakatlık şoku! 3 kötü haber birden...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da sakatlık şoku! 3 kötü haber birden...
ABONE OL

Galatasaray'da sakatlık şoku! 3 kötü haber birden...

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'a 3 futbolcusundan kötü haber geldi. Sarı kırmızılılarda hafif sakatlıkları bulunan Marcao, Omar Elabdellaoui ve Inaki Pena bu sabah düzenlenen antrenmanda takımdan ayrı olarak çalıştı. Bu 3 futbolcunun yarın oynanacak maçın kadrosuna alınması beklenmiyor.

06.05.2022 - 15:58 |
Galatasaray'da sakatlık şoku! 3 kötü haber birden...

Spor Toto Süper Lig 'de 36. hafta karşılaşmasında deplasmanda zorlu Başakşehir maçına çıkacak olan Galatasaray 'a, 3 futbolcusundan kötü haber geldi. Hafif sakatlıkları bulunan Marcao, Omar Elabdellaoui ve Inaki Pena İstanbul temsilcisiyle oynanacak müsabakada kadroda yer almayacak.

Sarı kırmızılı takımda geçen hafta olduğu gibi savunma hattında yine Sacha BoeY, Nellson, Semih Kaya ve Aanholt dörtlüsünün olması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Emre Kılınç sarı kart cezasından dolayı mücadelede oynayamayacak. Cimbom'da Başakşehir maçı öncesinde Fernando Muslera, Patrick van Aaholt ve Ryan Babel de sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 3 futbolcu sarı kart görmesi durumunda 37. haftada İstanbul'da oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Galatasarayda sakatlık şoku 3 kötü haber birden...

Galatasaray'da Başakşehir maçına saatler kala yeni teknik direktör! Domenec Torrent'in sözleşmesindeki tazminat detayı...
İlgili Haber
Galatasaray'da Başakşehir maçına saatler kala yeni teknik direktör! Domenec Torrent'in sözleşmesindeki tazminat detayı...
Galatasaray'da yeni gelişmeler! Eşref Hamamcıoğlu duyurdu! Dünyaca ünlü isim 'evet' dedi!
İlgili Haber
Galatasaray'da yeni gelişmeler! Eşref Hamamcıoğlu duyurdu! Dünyaca ünlü isim 'evet' dedi!
SON DAKİKA
  1. Galatasaray'da sakatlık şoku! 3 kötü haber birden...
    Galatasaray'da sakatlık şoku! 3 kötü haber birden...
  2. Ersen Martin'den kötü haber! Hayati riski bulunuyor
    Ersen Martin'den kötü haber! Hayati riski bulunuyor
  3. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  4. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna dev talip! 2 kat ücret...
    Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna dev talip! 2 kat ücret...
  5. Sabri Sarıoğlu'dan Cenk Ergün'e sert sözler "Gelmesini istemem"
    Sabri Sarıoğlu'dan Cenk Ergün'e sert sözler "Gelmesini istemem"
  6. Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızı için harekete geçti! İstikrar abidesi
    Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızı için harekete geçti! İstikrar abidesi
  7. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma finale çıktı Jose Mourinho tarihte bir ilki başardı!
    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma finale çıktı Jose Mourinho tarihte bir ilki başardı!
  8. Galatasaray'da Başakşehir maçına saatler kala yeni teknik direktör! Domenec Torrent'in sözleşmesindeki tazminat detayı...
    Galatasaray'da Başakşehir maçına saatler kala yeni teknik direktör! Domenec Torrent'in sözleşmesindeki tazminat detayı...
  9. Galatasaray'da yeni gelişmeler! Eşref Hamamcıoğlu duyurdu! Dünyaca ünlü isim 'evet' dedi!
    Galatasaray'da yeni gelişmeler! Eşref Hamamcıoğlu duyurdu! Dünyaca ünlü isim 'evet' dedi!
  10. Hatayspor - Trabzonspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Hatayspor - Trabzonspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray'da sakatlık şoku! 3 kötü haber birden...

Galatasaray'da sakatlık şoku! 3 kötü haber birden...

Ersen Martin'den kötü haber! Hayati riski bulunuyor

Ersen Martin'den kötü haber! Hayati riski bulunuyor

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna dev talip! 2 kat ücret...

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna dev talip! 2 kat ücret...

Sıradaki Haber