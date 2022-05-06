Galatasaray'da sakatlık şoku! 3 kötü haber birden...

Spor Toto Süper Lig 'de 36. hafta karşılaşmasında deplasmanda zorlu Başakşehir maçına çıkacak olan Galatasaray 'a, 3 futbolcusundan kötü haber geldi. Hafif sakatlıkları bulunan Marcao, Omar Elabdellaoui ve Inaki Pena İstanbul temsilcisiyle oynanacak müsabakada kadroda yer almayacak.

Sarı kırmızılı takımda geçen hafta olduğu gibi savunma hattında yine Sacha BoeY, Nellson, Semih Kaya ve Aanholt dörtlüsünün olması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Emre Kılınç sarı kart cezasından dolayı mücadelede oynayamayacak. Cimbom'da Başakşehir maçı öncesinde Fernando Muslera, Patrick van Aaholt ve Ryan Babel de sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 3 futbolcu sarı kart görmesi durumunda 37. haftada İstanbul'da oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.