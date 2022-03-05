Galatasaray'da eski başkan adayı Metin Öztürk ve ekibi, Burak Elmas Yönetimi’ni ibra etmeyecek

Galatasaray'da bu akşam alınan İttifak Holding Konyaspor mağlubiyetinin ardından camianın önde gelen isimleri kulüp yönetimine tepkilerini dile getirmeye başladı.

Asist Analiz'den Arda Ün’ün haberine göre; son seçimde başkan adayı olan Metin Öztürk ve ekibi, sarı-kırmızılı kulübün mart ayındaki Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Burak Elmas ile yönetimini ibra etmeyecek.

Metin Öztürk ayrıca daha önce, "Merak etmeyin bir oy da benden, ben de sizi ibra edeceğim." demişti.

KONYA MAÇI SONRASI SERT TEPKİ

Kısa süre önce ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Öztürk, "116 yılda bizi getirdikleri nokta Göztepe ve Rize’nin mağlubiyetine sevinir olmak. Pes artık. İbra ironimizi anlamayanlara da sevgiler" ifadelerine yer verdi.

19 Mart 2022 tarihinde yapılması planlanan Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 26 Mart’ta düzenlenecek.