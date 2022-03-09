Galatasaray'da en beğendiği oyuncuyu açıkladı! Ne Morutan ne Cicaldau...

Galatasaray ve Barcelona'nın efsane isimlerinden 'Karpatların Maradonası' lakaplı Gheorghe Hagi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeyi değerlendirdi. Marca gazetesine röportaj veren Hagi, Barcelona'nın Galatasaray karşısında turu geçmeye çok yakın olduğunu ifade etti.

Hagi'nin açıklamaları şu şekilde;

"Barcelona, Messi'nin gidişiyler boşluğa düştü ama Xavi ile yeniden toparlanmaya başladılar. Barcelona, Xavi ile gelecek yıllarda başarılı olacak. Messi'nin gidişiyle gerçekten acı çektiler. Kazanan bir grup oluşturmak için Xavi'ye zaman vermelisiniz ve ona güvenmelisiniz. Takımın kazanma zihniyeti gelişti. Xavi doğru zihniyete sahip."

"Galatasaray'da en beğendiğim isim Kerem Aktürkoğlu"

Galatasaray'ı da değerlendiren Hagi, "Barcelona ve Galatasaray geçiş sezonu yaşıyor. Fakat Barcelona daha formda ve turu geçmeye yakın. Galatasaray'da birçok ismi beğeniyorum. Marcao, Mustafa Muhammed ve özellikle Kerem Aktürkoğlu çok iyi oyuncular. Kerem Aktürkoğlu çok yönlü bir isim ve uluslararası anlamda kendini geliştirdi. Ayrıca Morutan ve Cicaldau gibi iki Rumen oyuncuya da sahipler." ifadelerini kullandı.



"Mbappe benim için Pele'nin eenkarnasyonu"

Gheorghe Hagi, Real Madrid'in Haaland veya Mbappe'yi transfer edeceği iddiaları üzerine de açıklamalarda bulundu. Hagi, "Haaland klasik bir 9 numara ama Mbappe bir fenomen. Benim için o Pele'nin reenkarnasyonu. Birbirlerine çok benziyorlar." dedi.