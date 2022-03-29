Galatasaray'a kötü Torrent'e iyi haber

Galatasaray'a Cezayir milli takımından kötü haber geldi. Afrika basınında yer alan habere göre Sofiane Feghouli sakatlandı.

Haberin detaylarında Feghouli'nin, Cezayir milli takımının Pazartesi günü yaptığı antrenmana katılmadığı ifade edildi.

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Feghouli'nin sakatlığına dair net bir bilgi verilmezken, Cezayir - Kamerun maçında forma giyip giymeyeceği de henüz netlik kazanmadığı, oyuncunun sağlık kontrollerinin devam ettiği kaydedildi.