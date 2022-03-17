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GalatasarayGalatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona maçı için kesenin ağzını açtı! Dikkat çeken sözler
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona maçı için kesenin ağzını açtı! Dikkat çeken sözler

Galatasaray, kulüp tarihinin en kritik maçlarından birini bu akşam Barcelona ile oynayacak. Sarı-kırmızılı takımda ilk maçta alınan 0-0'lık skor tur için moral verirken Başkan Burak Elmas kesenin ağzını açtı Öte yandan Elmas idman öncesi dikkat çeken sözler sarf etti.

17.03.2022 - 09:32 |
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Sarı-Kırmızılı ekibin Barcelona maçı öncesi dün sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanı ziyaret etti. Burada oyuncularla ve teknik heyetle bir araya gelen Elmas'a, Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Nihat Kırmızı ve Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile de eşlik etti.

'Ayağımı kaydıramadılar'

Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, ilk 15 dakikası medyaya açık olarak gerçekleştirilen antrenman sırasında basın mensuplarıyla da şakalaştı. Saha kenarına doğru temizlenen karlar nedeniyle, bir gazetecinin yerlerin kaygan olduğu yönünde kendisini uyarması üzerine Elmas, "Ayağımı kaydırmaya çalışan çok kişi var, şu zamana kadar kaymadı" diyerek, esprili bir cevap verdi.

Planlama devam ediyor

Bu arada Elmas'ın Sensibile ile idman sonrası da bir araya geldiği ve gelecek sezonun planlamasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Torrent'in de dahil olduğu toplantıda, gelecek sezona yönelik yapılacak transferler ve satılacak oyuncuların bir kez daha masaya yatırıldığı bildirildi.

Tur primi 650 bin euro

Takıma Barça sınavında şans dileyen Başkan, tur primini de açıkladı. Barcelona'yı eleyip Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmaları halinde, Sarı-Kırmızılı oyunculara 650 bin Euro prim dağıtılacağını açıklayan Elmas'ın müjdesi, Florya'da bayram havası yarattı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona maçı için kesenin ağzını açtı Dikkat çeken sözler

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