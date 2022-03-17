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GalatasarayGalatasaray - Barcelona maçında tüm gözler yıldız oyuncuda olacak! Hayran kaldılar
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Galatasaray - Barcelona maçında tüm gözler yıldız oyuncuda olacak! Hayran kaldılar

Beşiktaş derbisinde iki gol atan Kerem Aktürkoğlu'na hayran kalan Lyon Scout Şefi Bruno Cheyrou, Barcelona maçını da Nef Stadyumu'nda takip edecek.

17.03.2022 - 11:55 |
Galatasaray - Barcelona maçında tüm gözler yıldız oyuncuda olacak! Hayran kaldılar

Fransız ekibi, Transfer listesinin ilk sırasına yazdığı genç oyuncu için teklif hazırlamaya başladı. Sabah'ın haberine göre; Galatasaray 'ın yıldızı, bir başka Avrupa kulübünün daha radarına takıldı. Atletico Madrid de 23 yaşındaki oyuncunun Barcelona rövanşındaki performansını yakından takip edecek.

Galatasaray yönetimi, Kerem için 25 milyon Euro'nun altında gelecek hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacak.

TURLARSA KASA DOLACAK

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile berabere kaldığı için 210 bin Euro kazanan Aslan, rövanşta Barça'yı yenerse 630 bin Euro galibiyet parası ve çeyrek finale yükselme ödülü olan 1.8 milyon Euro kasasına koyacak. Yani G.Saray'ın İstanbul'daki zaferi, kasasına 2.5 milyon Euro (yaklaşık 40 milyon TL) daha girmesini sağlayacak. Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselme ödülü 2.8 milyon Euro, şampiyon olmanın armağanı ise 8.6 milyon Euro. Finali kazanamayan takım da 4.6 milyon Euro alacak. (Hürriyet)

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