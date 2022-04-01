Fatih Karagümrük maçı öncesi Arda Turan ve Omar sürprizi
Teknik direktör Torrent, sürpriz bir kararla 35 yaşındaki futbolcuyu Fatih Karagümrük maçının kadrosuna aldı.
01.04.2022 - 15:58 |
Süper Lig'in 31. haftasında yarın oynanacak Fatih Karagümrük maçı öncesi Galatasaray'da Arda Turan sürprizi yaşandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenech Torrent, deneyimli futbolcuyu Fatih Karagümrük maçının kadrosuna dahil etti. Tecrübeli oyuncu haftalar sonra maç kadrosuna alındı.
EN SON 6 ŞUBAT'TA FORMA GİYMİŞTİ
35 yaşındaki futbolcu en son 6 Şubat'ta oynanan Alanyaspor maçında oyuna sonradan dahil olmuştu. Arda Turan Galatasaray U19 Takımı'nın Florya'da yaptığı Trabzonspor maçını takip etmişti.
SAĞ BEKTE OMAR OYNAYACAK
Galatasaray'da bağırsak enfeksiyonu geçiren Omar'ın yanı sıra hasta olan Sacha Boey Karagümrük maçında forma giyemeyecek. İspanyol teknik adam, sağ bekte Ömer Bayram'a görev verecek.