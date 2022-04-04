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GalatasarayBurak Elmas'tan mahkeme açıklaması! Gitmiyorum...
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Burak Elmas'tan mahkeme açıklaması! Gitmiyorum...

Galatasaray'ın ibra edilmeyen mevcut başkanı Burak Elmas, kararı mahkemeye taşımayacağını duyurdu.

04.04.2022 - 06:50 |
Burak Elmas'tan mahkeme açıklaması! Gitmiyorum...

Galatasaray'ın mevcut başkanı Burak Elmas, ibrasızlık kararına karşılık mahkemeye başvuracağı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Burak Elmas "Olağan Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır. Bu tür asılsız haberleri servis etmeyi alışkanlık haline getiren ve iktidar hırsları ile Galatasaray'da kaos yaratanların aynı otelde buluşmaları da tesadüf değildir." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Burak Elmas "Galatasaray'ın iç siyasetini dizayn ederek ve geçmişten gelen darbeci zihniyetiniz ile bozulan çarklarınız tekrar düzelir zannetmiş olabilirsiniz ama buna hayatta olduğum sürece izin vermeyeceğim. Muhtemel adaylar hakkında özel evraklar hazırlayarak basına servis edeceklerini duydum. Bu evrakları daha önce bana da getirdiler ve ben şahitler huzurunda kullanmayı reddettim. O evrakları medyada görürsem isminizi de açıklarım! Galatasaray'ı dizayn edemeyeceksiniz." dedi.

Burak Elmas'ın bu açıklamalarının ardından, sarı-kırmızılıların mevcut başkanının seçimde aday olamayacağı, bir kez daha kesinleşmiş oldu.

Burak Elmastan mahkeme açıklaması Gitmiyorum...

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