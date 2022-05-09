FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GalatasarayBurak Elmas Domenec Torrent'le görüştü Başakşehir maçından sonra bomba patladı
HaberlerGalatasaray Haberleri Burak Elmas Domenec Torrent'le görüştü Başakşehir maçından sonra bomba patladı
ABONE OL

Burak Elmas Domenec Torrent'le görüştü Başakşehir maçından sonra bomba patladı

Başakşehir maçından önce Florya'da Domenec Torrent'le görüşen Burak Elmas'ın İspanyol teknik adama “Bu olan bitene kafanı takma, işine bak” tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi.

09.05.2022 - 07:43 |
Burak Elmas Domenec Torrent'le görüştü Başakşehir maçından sonra bomba patladı

Medipol Başakşehir maçındaki performansıyla Galatasaray’ın puan almasını sağlayan Muslera’nın bu zorlu maça özel motivasyonla çıktığı öğrenildi. Demir Grup Sivas karşılaşmasında yediği gollerle eleştirilen ve Teknik Direktör Domenec Torrent tarafından hedef gösterilen tecrübeli eldivenin, Başakşehir maçını bir anlamda kendisini ispatlama maçı olarak gördüğü belirtildi.

Torrent’in, bazı bölümleri çevrilmeyen, “Muslera kalesine gelen hiç bir topu tutamadı. 3 kez kalesine top geldi. Üçünde de kalecilik yapamadı” sözlerinden dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve bütün bir hafta son derece moralsiz olduğu belirtilen tecrübeli eldivenin, Başakşehir maçını adeta kendisi için oynadığı dile getirildi.

Karşılaşma boyunca 10 kez kurtarış yapan ve inanılması zor pozisyonlara geçit verme-yen Muslera, takımının bir puan almasında başrolü oynayan isimdi.

Karşılaşma sonrası Muslera ile ilgili bir soruya teknik adamlar gibi oyuncuların da iyi ve kötü günleri olduğunu belirten Torrent, “Muslera’ya aşığım” diyerek kalecisini göklere çıkarmıştı.

‘Kafana takma’

Galatasaray’da Başkan Burak Elmas ile Sportif AŞ yöneticisi Nihat Kırmızı’nın, geçen hafta cuma günü Florya’da gerçekleştirdiği görüşmenin detayları belli oldu.

Katalan teknik adamın, “Her gün buradaki geleceğimle ilgili haberler oluyor. Takım da bu durumdan olumsuz etkileniyor” sözlerine, Başkan Elmas ile Kırmızı’nın, “Bu olan bitene kafanı takma, işine bak” yanıtını verdikleri belirtildi.

Domenec Torrent’in, Başakşehir maçı sonrası, “Bir sene daha buradayım” sözleri ise kafaları karıştırmıştı.

Burak Elmas Domenec Torrentle görüştü Başakşehir maçından sonra bomba patladı

    SON DAKİKA
    1. Ali Koç'tan iki flaş transfer! Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor
      Ali Koç'tan iki flaş transfer! Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor
    2. Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
      Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
    3. Antalyaspor - Konyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
      Antalyaspor - Konyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    4. Galatasaray'da flaş Okan Kocuk gelişmesi! Gelecek sezon...
      Galatasaray'da flaş Okan Kocuk gelişmesi! Gelecek sezon...
    5. Ahmet Nur Çebi çıldırdı! Arabanın camını açıp taraftara...
      Ahmet Nur Çebi çıldırdı! Arabanın camını açıp taraftara...
    6. Albayrak Terim'le birlikte transfer etti Burak Elmas iki misli bonservis fiyatına gönderdi!
      Albayrak Terim'le birlikte transfer etti Burak Elmas iki misli bonservis fiyatına gönderdi!
    7. Premier Lig'e merhaba dediler Uğurcan Çakır için harekete geçtiler
      Premier Lig'e merhaba dediler Uğurcan Çakır için harekete geçtiler
    8. Ali Koç daha yeni sözleşme imzalamıştı! Şansal Büyüka bombaladı 'Beleşçi gibi bekliyor'
      Ali Koç daha yeni sözleşme imzalamıştı! Şansal Büyüka bombaladı 'Beleşçi gibi bekliyor'
    9. Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi derbiden sonra yıldız futbolcuyu eleştirdi! 'Sen Fener'in topçusu değilsin'
      Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi derbiden sonra yıldız futbolcuyu eleştirdi! 'Sen Fener'in topçusu değilsin'
    10. Burak Elmas Domenec Torrent'le görüştü Başakşehir maçından sonra bomba patladı
      Burak Elmas Domenec Torrent'le görüştü Başakşehir maçından sonra bomba patladı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ali Koç'tan iki flaş transfer! Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

    Ali Koç'tan iki flaş transfer! Tarihi maçta 5 gol atan forveti getiriyor

    Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

    Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

    Antalyaspor - Konyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Antalyaspor - Konyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Galatasaray'da flaş Okan Kocuk gelişmesi! Gelecek sezon...

    Galatasaray'da flaş Okan Kocuk gelişmesi! Gelecek sezon...

    Sıradaki Haber