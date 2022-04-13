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Galatasaray'Bu takımı ben kurmadım' deme Pistiolis’e bak da gör!
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'Bu takımı ben kurmadım' deme Pistiolis’e bak da gör!

Ekrem Memnun'dan sonra Yunan çalıştırıcı Andreas Pistiolis'i takımın başına getiren ve son olarak Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda deviren Galatasaray'da Domenec Torrent için "İki örnek önümüzde. İki branşta hoca değişikliğine gittik. Birinde sürekli olarak bahane arayan bir teknik adam" yorumları yapılmaya başlandı.

13.04.2022 - 09:04 |
'Bu takımı ben kurmadım' deme Pistiolis’e bak da gör!

Galatasaray’da Teknik Direktör Domenec Torrent’in, sürekli olarak, “Bu takımı ben kurmadım” diyerek yenilgilere kılıf ararken, basketbolda bambaşka bir hikaye yazılıyor.

Ekrem Memnun ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Andreas Pistiolis’i getiren Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, 43 yaşındaki Yunan coach yönetiminde çıktığı 4 maçı da kazandı. Sarı-kırmızılılara büyük hava getiren başarılı teknik adam, camianın da gönlüne girdi. Son olarak lider Fenerbahçe Beko’yu deplasmanda 76-70 yenerek önemli bir iş çıkaran Galatasaray’ın basketboldaki bu başarısı büyük takdir topluyor.

Galatasarayda Torrente gönderme: Pistiolis’i örnek al

Sarı-kırmızılarda futboldaki başarısızlığa sürekli olarak bahaneler üreten ve takımı kendisinin kurmadığını söyleyen Torrent’e karşın erkek basketbol takımındaki başarı beraberinde kıyas getirdi. Camia, 43 yaşındaki Pistiolis’in kendi kurmadığı takımla çıktığı 4 maçı da kazandığına dikkat çekilerek, “İki örnek önümüzde. İki branşta hoca değişikliğine gittik. Birinde sürekli olarak bahane arayan bir teknik adam, diğerinde elindeki kadrodan maksimum verim alan bir koç var” yorumları yapıldı.

Bu takımı ben kurmadım deme Pistiolis’e bak da gör

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