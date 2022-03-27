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Galatasaray"Bu sezon ligde kendi seviyemizi yakalayamadık"
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"Bu sezon ligde kendi seviyemizi yakalayamadık"

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ülkesinin basınına yaptığı açıklamada "Bu sezon ligde kendi seviyemizi yakalayamadık" ifadelerini kullandı.

27.03.2022 - 10:54 |
"Bu sezon ligde kendi seviyemizi yakalayamadık"

Galatasaray’ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, milli takım kampında ülke basınına açıklamalarda bulundu.

'Şapka ve maskesiz çıkmıyorum'

Şehirde dışarı çıktığında taraftarların çok yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten futbolcu, daha rahat hareket edebilmek için yüzünü belli oranda kapamak zorunda kaldığını itiraf ederek “İstanbul’da nereye gidersem gideyim, başıma şapka ve yüzüme maske takmadan yapamıyorum, büyük bir ilgi oluyor. Kaybettiğiniz bir maçın ardından ise dışarda mutsuz taraftarlarla karşılaşıyorsunuz” dedi.

‘Ligde konsantrasyon eksikti, Avrupa’da istekliydik’

Nelsson şöyle devam etti: “Taraftarın böyle olması Galatasaray’ın da ne kadar büyük bir kulüp olduğunu gösteriyor ve bu gayet anlaşılır bir şey. İstanbul güzel bir şehir, Galatasaray müthiş taraftarı olan büyük bir kulüp. Ben de burada olmaktan mutluyum. Bu sezon ligde kendi seviyemizi yakalayamadık. Kaybetmememiz gereken bazı maçlarda yenildik. Konsantrasyon eksikliği oldu. Ancak Avrupa kulvarında ise başka bir enerji ve istek vardı.”

Kjaer yoktu, savunmanın lideriydi

Öte yandan Victor Nelsson dün gece Danimarka’nın Hollanda’ya 4-2 mağlup olduğu karşılaşmada ilk 11’de forma giydi. Üçüncü kez a milli takımın formasını giydiğine dikkat çeken Danimarka basınında, “Zaman zaman hatalar yapsa da, savunmanın lideri görevi Simon Kjaer’in yokluğunda ona verilmişti ve Nelsson çok çalıştı, özellikle ikinci yarıda performansını artırdı” yorumu yapıldı. (Skorer)

Bu sezon ligde kendi seviyemizi yakalayamadık

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