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Galatasaray‘Bu iki aday olmasın, üçüncü aday çıksın, o başkan olsun diye bir organizasyon kuruluyor'
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‘Bu iki aday olmasın, üçüncü aday çıksın, o başkan olsun diye bir organizasyon kuruluyor'

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray camiasında yaşanan başkanlık çalkantılarından bahsederek "‘Bu iki aday olmasın, üçüncü aday çıksın, o başkan olsun’ diye bir organizasyon kuruluyor." ifadelerini kullandı.

03.05.2022 - 09:27 |
‘Bu iki aday olmasın, üçüncü aday çıksın, o başkan olsun diye bir organizasyon kuruluyor'

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. 1-0 öne geçen sarı kırmızılar üstünlüğü koruyamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Torrent yönetiminde sezonu tamamlaması beklenen Galatasaray'da en önemli gündem maddesi seçim.

30 Nisan'da yapılması beklenen seçim mahkeme kararı ile iptal edilmişti. Yeni seçimin ne zaman olacağı merak konusu olurken dün gece konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Galatasaray Kulübü'nde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı’nın 4 Haziran Cumartesi, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 11 Haziran tarihinde yapılacağı açıklandı.

Galatasaray'da bu karmaşa yaşanırken, Socrates Youtube Kanalı'nda açıklamalarda bulunan ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, sarı kırmızılıların mevcut başkanı Burak Elmas ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı.

'BİZİ DE KANDIRDI'

Demirkol “Burak Elmas, bizi de kandırdı. Şahsen beni kandırdı. ‘Merak etmeyin, mahkeme kapılarında şey yapmayacağım, sadece kendimi kurtarmak istiyorum’ falan diye… Oradan birisi bulundu. Belli ki şu yapılmaya çalışılıyor. ‘Bu iki aday olmasın, üçüncü aday çıksın, o başkan olsun’ diye bir organizasyon kuruluyor.

‘Bu iki aday olmasın, üçüncü aday çıksın, o başkan olsun diye bir organizasyon kuruluyor

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    1. ‘Bu iki aday olmasın, üçüncü aday çıksın, o başkan olsun diye bir organizasyon kuruluyor'
      ‘Bu iki aday olmasın, üçüncü aday çıksın, o başkan olsun diye bir organizasyon kuruluyor'
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