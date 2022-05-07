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GalatasarayBaşakşehir maçı öncesi Elmas ve Kırmızı'dan Florya'ya çıkarma
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Başakşehir maçı öncesi Elmas ve Kırmızı'dan Florya'ya çıkarma

Başakşehir maçı öncesi Florya'ya çıkarma yapan Burak Elmas ve Nihat Kırmızı İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'le bir görüşme gerçekleştirdi.

07.05.2022 - 08:31 |
Başakşehir maçı öncesi Elmas ve Kırmızı'dan Florya'ya çıkarma

Galatasaray’da zorlu Başakşehir maçı öncesi oyuncular mutsuz, teknik kadro ise huzursuz. Sarı-kırmızılılarda oyuncuların karşılaşmaya konsantre olamaması ve teknik kadro ile bağının kopması, Başakşehir maçı öncesi yarattı. Yönetimi Florya’daki bu negatif tablo endişelendirirken, takımın hedefsiz olmasının da sıkıntılar yaratabileceği belirtildi. Teknik kadro da gelecek endişesine girerken, “gidecek-kalacak” tartışmalarının sıkıntı oluşturduğu ifade edildi. Florya’da son derece gergin bir atmosfer olduğu ve bu durumun da endişe yarattığı öğrenildi. 3 futbolcu eksik Başakşehir ile bugün karşılaşacak olan Cim-Bom’da sakatlardan da olumlu haber gelmedi.

Cim-Bom’da Marcao, Omar ve Pena saha çalışmalarını sürdürürken, bugünkü maçın kadrosunda yer almayacak. Teknik Direktör Torrent’in, Marcao’nun yokluğunda bu haftaki tercihi Alpaslan olacak. Sivas maçında şans bulan Semih’in de sakatlığının bulunduğu, bu yüzden alternatif olarak kulübede genç Işık Kaan Arslan’ın olacağı belirtildi. Forvet konusunda ise Gomis ile Muhammed arasında kararsız kalan Torrent’in tercihini yine tecrübeli forvetten yana kullanıp, Muhammed’e ikinci yarı şans verebileceği bildirildi.

Torrent’e başarılar

Cim-Bom’da Başkan Burak Elmas ile Sportif AŞ yöneticisi Nihat Kırmızı dün Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giderek Teknik Direktör Domenec Torrent ile bir görüşme gerçekleştirdi. Katalan teknik adamın ayrılması gündemdeyken, Başkan Elmas ve yöneticiler, İspanyol hocayla geçen haftadan bu yana ilk kez bir araya gelerek hem takımın durumunu sordu hem de başarılar diledi.

Diagne’nin dönüşü

Sakatlığı ve yabancı kontenjanı nedeniyle sözleşmesi anlaşmalı olarak dondurulan Mbaye Diagne, Florya’dan fotoğrafını paylaştı. G.Saray’a dönen futbolcu, “5 ay ne çabuk geçti. Şimdi daha tutkulu ve daha agresifim. Allah’a şükür tekrar başladım” diye yazdı.

Başakşehir maçı öncesi Elmas ve Kırmızıdan Floryaya çıkarma

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