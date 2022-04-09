FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GalatasarayBabel'den derbi açıklaması! 'Geçmişteki aldığımız sonuçlar...'
HaberlerGalatasaray Haberleri Babel'den derbi açıklaması! 'Geçmişteki aldığımız sonuçlar...'
ABONE OL

Babel'den derbi açıklaması! 'Geçmişteki aldığımız sonuçlar...'

Ryan Babel, Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

09.04.2022 - 18:13 |
Babel'den derbi açıklaması! 'Geçmişteki aldığımız sonuçlar...'

Galatasaray futbolcusu Ryan Babel, Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi GS TV'ye değerlendirmelerde bulundu.

İşte Babel'in açıklamaları:

"Derbiye odaklandık, her zamanki gibi antrenmanlarımızı yaptık. Geçmişteki aldığımız sonuçlar geçmişte kaldı. İyi bir hissiyat var motiveyiz!"

İyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyemeyiz gol açısından ama kendime güveniyorum derbide neden olmasın, iyi hissediyorum."

Maalesef taraftarlarımız gelemeyecekler kurallar bu şekilde ama dünyanın neresinde olursak olalım bizi destekleyecekler ve yanımızda olacaklar."

    SON DAKİKA
    1. Babel'den derbi açıklaması! 'Geçmişteki aldığımız sonuçlar...'
      Babel'den derbi açıklaması! 'Geçmişteki aldığımız sonuçlar...'
    2. Galatasaray büyük umutlarla almıştı! 3.Lig'e düştüler
      Galatasaray büyük umutlarla almıştı! 3.Lig'e düştüler
    3. Kayserispor geri döndü Göztepe ligin dibine demir attı
      Kayserispor geri döndü Göztepe ligin dibine demir attı
    4. Rize'de 2 kırmızı kart 3 gol! Bülent Korkmaz ve öğrencileri...
      Rize'de 2 kırmızı kart 3 gol! Bülent Korkmaz ve öğrencileri...
    5. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanı kim oldu, Uğur Dündar Divan Kurulu başkanı mı?
      Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanı kim oldu, Uğur Dündar Divan Kurulu başkanı mı?
    6. Yusuf Yazıcı rüzgarı! 6 maçta 8 gol attı oyundan çıkınca CSKA Moskova dağıldı
      Yusuf Yazıcı rüzgarı! 6 maçta 8 gol attı oyundan çıkınca CSKA Moskova dağıldı
    7. Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! 8 yıllık macera bitti
      Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! 8 yıllık macera bitti
    8. Ali Koç'un prensi 3 ay sonra gol attı Volkan Demirel çıldırdı! Herkes bu hareketleri konuşuyor
      Ali Koç'un prensi 3 ay sonra gol attı Volkan Demirel çıldırdı! Herkes bu hareketleri konuşuyor
    9. Derbi ne zaman? FB - GS derbisi saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak mı?
      Derbi ne zaman? FB - GS derbisi saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak mı?
    10. Fatih Karagümrük Kasımpaşa maçında 5 gol!
      Fatih Karagümrük Kasımpaşa maçında 5 gol!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Babel'den derbi açıklaması! 'Geçmişteki aldığımız sonuçlar...'

    Babel'den derbi açıklaması! 'Geçmişteki aldığımız sonuçlar...'

    Galatasaray büyük umutlarla almıştı! 3.Lig'e düştüler

    Galatasaray büyük umutlarla almıştı! 3.Lig'e düştüler

    Kayserispor geri döndü Göztepe ligin dibine demir attı

    Kayserispor geri döndü Göztepe ligin dibine demir attı

    Rize'de 2 kırmızı kart 3 gol! Bülent Korkmaz ve öğrencileri...

    Rize'de 2 kırmızı kart 3 gol! Bülent Korkmaz ve öğrencileri...

    Sıradaki Haber