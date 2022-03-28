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GalatasarayAbdürrahim Albayrak hız kesmiyor! Şimdi de Fatih Terim bombası
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Abdürrahim Albayrak hız kesmiyor! Şimdi de Fatih Terim bombası

Galatasaray'ın eski 2. Başkanlarından Abdürrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'i göndermek istediğini fakat buna kendisinin engel olduğunu söyledi.

28.03.2022 - 07:25 |
Abdürrahim Albayrak hız kesmiyor! Şimdi de Fatih Terim bombası

Galatasaray'da en son Mustafa Cengiz döneminde ikinci başkanlık görevini yürüten Abdurrahim Albayrak, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

"Dışarıda olduğum sürece televizyon programlarına çıkmadım Galatasaray'a zarar veririm diye. Deplasmanlardaki maçlara da gitmedim yanlış anlaşılır diye." sözlerini kullanan Albayrak, "Geçen sene bir gol averajla şampiyonluğu kaybettiğimiz Galatasaray'ı arıyorum tabii. Biz bütün Galatasaraylılar, ilk 3 sıradaki bir takımı takip etmeye alışkınız. Son zamanlarda alttaki takımları takip etmeye başladı. Galatasaray için üzücü bir durum bu." sözlerini kullandı.

"MUSTAFA CENGİZ DE GÖNDERMEK İSTEDİ"

Fatih Terim için de açıklama yapan Abdurrahim Albayrak, "Fatih Hoca, ömrünü Galatasaray'a adamış bir insan. Hocayı gönderebilirsiniz. Çok kez Mustafa Cengiz başkanım da göndermek istedi ama ben engelledim. Bu tecrübedir. Başkanın yanında tecrübeli kimse yok. Burak Elmas'ın gönderiş şekli de yanlıştı. Galatasaray, Fatih Terim'in kendi yurdu, evi. Her zaman gelebilir." diye konuştu.

"ÇOK BORCUM VAR"

"Yeni bir oluşumda olur musunuz?" sorusu yöneltilen Albayrak, "Benim daha Galatasaray'a çok borcum var" şeklinde cevap verdi.

Takımın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu kendisinin transfer ettiği hatırlatılan Abdurrahim Albayrak, "Kerem, takip ettiğimiz bir kardeşimizdi. Kendisi Rizelidir. Bütün futbolcularla olduğu gibi onunla da gurur duyuyorum. İnşallah Avrupa'ya gider. Allah yolunu açık etsin. Onunla ve anne babasıyla her hafta konuşuyorum. Nasihat veriyorum. Çok terbiyeli. Kerem'in yolu açık olsun. Eğer bir katkım olmuşsa ona ne mutlu bana. Onu, Galatasaray'a götürdüğüm için ne kadar mutlu olduğumu anlatamam." dedi.

Abdürrahim Albayrak hız kesmiyor Şimdi de Fatih Terim bombası

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