6 isim 2 resmi aday 1 sürpriz!

Galatasaray Kulübü'nde Burak Elmas ve yönetimi genel kurulda idari yönden ibra edilmedi. Sarı-kırmızılılarda 30 Nisan'da yapılacak seçim öncesi öne çıkan başkan adaylarında son durum...



DURSUN ÖZBEK

Camianın ileri gelenlerinin ikna etmeyi istediği eski başkan Dursun Özbek, seçime girmeme kararı aldığını açıkladı.

METİN ÖZTÜRK: İLK ADAY

19 Haziran 2021’deki seçimde de aday olan ve aldığı oy ile dikkatleri çeken Metin Öztürk, en hazır isim olarak görülüyor. Öztürk’ün seçimden sonra da ekibini koruması ve sürekli olarak toplantılar düzenlemesi avantajı olarak gösteriliyor. Metin Öztürk’ün kısa süre içerisinde de listesini divan başkanlığına vereceği öğrenildi.



HAMAMCIOĞLU: İKİNCİ ADAY

Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Hamamcıoğlu, Metin Öztürk'ün ardından adaylığını resmen açıklayan ikinci isim oldu. Hamamcıoğlu, 19 Haziran 2021'de yapılan seçimde Burak Elmas'a 41 oy farkıyla kaybetmişti.

ALBAYRAK ADAY OLAMAYACAK

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021'de gerçekleştirilen 2019 yılının olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen merhum başkan Mustafa Cengiz'in yönetim kurulunda bulunan Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal gibi isimlerin seçime giremeyeceğine karar verdi.



ÜNAL AYSAL

Galatasaray'da mevcut başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından seçime gidileceği açıklanmıştı. Muhtemel başkan adayları arasında gösterilen Ünal Aysal, sarı-kırmızılı kulübe başkan adayı olmayacağını bildirdi. Galatasaray'ın eski başkanlarından Aysal yaptığı yazılı açıklamada, "Arka planda kalarak destek sağlamaya çalışmam daha uygun" dedi.



SÜREN SÜRPRİZİ

Galatasaray’ın ileri gelenlerinden Ahmet Ocaklı, yeni bir isim ortaya attı. Ocaklı’nın, Başkan Burak Elmas’ın kayınpederi ve Cim-Bom’un eski başkanını çatı aday olarak sunduğu ifade edildi. Süren’in buna ne cevap vereceği daha sonra ortaya çıkacak.