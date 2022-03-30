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Galatasaray25 milyon euro'dan aşağı olmaz rapor verilmişti! Marcao'da karar çıktı
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25 milyon euro'dan aşağı olmaz rapor verilmişti! Marcao'da karar çıktı

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldız futbolcusu Marcao için kararı gelecek başkan verecek.

30.03.2022 - 10:38 |
25 milyon euro'dan aşağı olmaz rapor verilmişti! Marcao'da karar çıktı

Barcelona maçında gösterdiği üstün performans ile birçok kulübün transfer listesine giren Marcao'ya en ciddi teklifi Monaco yaptı.

Fransız kulübü, Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Campos ile görüştü.

EN CİDDİ TEKLİF MONACO'DAN

Luis Campos ile görüşen Fransız kulübünün 15 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Ancak Galatasaray Yönetimi "25 milyon Euro'dan aşağı olmaz" yanıtı verdi.

SON KARAR YENİ YÖNETİMİN!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fransız kulübünün Marcao ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Başkan Burak Elmas son kararı ise yeni gelecek yönetime bırakacak.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Galatasaray'ın bu sezon en çok dikkat çeken oyuncularından olan Marcao, Avrupa'da transferin gözde isimlerinden biri olarak dikkat öne çıkıyor. Birçok önemli kulübün transfer listesinde yer alan Brezilyalı stoperin transfermarkt internet sitesinde piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gözüküyor.

25 milyon eurodan aşağı olmaz rapor verilmişti Marcaoda karar çıktı

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