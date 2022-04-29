Süper Lig'e geri dönüyor ama Galatasaray'a değil!

2018-2019 sezonunda Galatasaray altyapısından A Takıma kadar yükselen Ozan Kabak, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla transfer döneminde Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından takibe alınmıştı.

O dönemde teknik direktör Fatih Terim, Ozan Kabak'ın ayrılığına onay vermese de Stuttgart'tan gelen 11 milyon Euroluk teklif sonrası Ozan Kabak, Bundesliga'nın yolunu tutmuştu. Stutgart formasıyla da beğenilen performansını sürdüren Ozan Kabak, 15 milyon Euro bedelle Schalke 04'ün yolunu tutmuştu. Schalke 04'te 1.5 sezon forma giyen Ozan Kabak, Van Dij ve Matip gibi isimlerin sakatlanmasının ardından Jürgen Klopp tarafından Liverpool'a kiralık olarak transfer edilmişti.



Ozan Kabak, Liverpool'da 13 maç forma giymişti. Bu sezonun başında Norwich'e kiralanan Ozan Kabak şanssız bir şekilde sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Norwich City'nin Ozan Kabak için satın alma opsiyonunu kullanmayacağı belirtildi.



ALMANYA'DAN OZAN KABAK İDDİASI

Schalke 04 ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın gelecek sezon Alman ekibinde forma giymesinin zor olduğu aktarıldı.

Bild'in haberine göre, Schalke'nin Ozan'ı satmayı planladığı ve kulübün sportif direktörü Rouven Schröder'in bonservis beklentisinin ise tek haneli yüksek bir rakam olduğu olduğu belirtildi.

Norwich City'nin, Ozan'ın 20 maça çıkması durumunda 13 milyon euro'luk satın alma maddesinin olduğu ancak, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcunun bu maç sayısını yakalayamadığı ifade edildi. Haberde, ayrıca, İngiliz ekibinin ligde kalmasının da zor olduğu belirtildi.

Öte yandan şu anda Ozan Kabak için Schalke'ye resmi bir teklif olmadığı da vurgulandı.

OLAY İDDİA: TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR AMA GALATASARAY'A DEĞİL

Beşiktaş rotasını sürpriz bir şekilde Ozan Kabak'a kırdı. Abdülkerim Bardakcı, Halil Akbunar ve Mustafa Eskihellaç'ın yüksek maliyetleri sebebiyle transferde geri adım atan Beşiktaş'ta Ozan Kabak sesleri yükseliyor.

BEŞİKTAŞ'TAN OZAN KABAK HAMLESİ

İç piyasadaki yüksek maliyetler sebebiyle rotasını lejyonerlerimize kıran Beşiktaş, Takvim'in haberine göre Ozan Kabak için Schalke ile temaslara başlamaya hazırlanıyor. Norwich City'de kiralık forma giyen Ozan Kabak'ın Schalke'ye dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

SON SIRADAKİ NORWICH KÜME DÜŞERSE OPSİYON HAKKI KAYBOLUYOR

Norwich City, Ozan Kabak'ı sezon başında 4 milyon euro kiralama ve 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı ancak İngiltere Premier Lig'de son sırada yer alan ve küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Norwich City, Championship'in yolunu tutması halinde opsiyon maddesi devre dışı kalacak ve Ozan Kabak Almanya'ya geri dönecek.



SCHALKE'NİN KARARI MERAK EDİLİYOR

Tam da bu noktada Beşiktaş devreye girerek Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke ile görüşmelere başlayacak. Bundesliga 2'de ikinci sırada yer alan ve yeniden Bundesliga'ya yükselme mücadelesi veren Schalke'nin Ozan Kabak hakkında nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

OZAN KABAK'IN KARNESİ

Ozan Kabak'ın Schalke 04 ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. 22 yaşındaki stoper bu sezon Norwich City formasıyla sadece 13 maça çıkabildi. Oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro.







