FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
FenerbahçeŞu an tek düşüncesi 4'te 4 yapıp Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek
HaberlerFenerbahçe Haberleri Şu an tek düşüncesi 4'te 4 yapıp Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek
ABONE OL

Şu an tek düşüncesi 4'te 4 yapıp Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek

Son 6 maçından 18 puan çıkaran Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ilk hedefi kalan 4 karşılaşmayı kazanmak ve Şampiyonlar Ligi bileti almak.

29.04.2022 - 08:43 |
Şu an tek düşüncesi 4'te 4 yapıp Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek

Süper Lig'de son 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlikle 28 puan toplayan Fenerbahçe'de kalan 4 haftada hata istenmiyor. Bu akşam oynanacak Gaziantep maçıyla artık geri sayıma geçecek sarı-lacivertlilerin 4 tane önemli hedefi dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcular tamamen saha içine motive olurlarken 4 maçtan 12 puan çıkarmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertli takımın 22 Mayıs'ta bitecek 2021-22 sezonu öncesi kalan 4 haftada 4 ana hedefi şöyle:

1- İsmail Kartal ve öğrencilerinin şu anda esas düşüncesi 2. sırayı koruyarak Şampiyonlar Ligi biletini alabilmek... Sarı-lacivertliler kalan 4 maçı da kazanıp hedefe gitmek istiyor.

2- Fenerbahçe gelecek hafta ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak. Bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet 1 beraberlik çıkarak sarı-lacivertliler, Vodafone Park'ta kazanmak istiyor. Vodafone Park açıldığından beri lig maçlarında Fenerbahçe galip gelemedi.

3- Şu anda ligde 13 golü bulunan Serdar Dursun, takımın en skorer ismi. Tecrübeli forvet ligde de gol krallığı listesinde iddialı.

Serdar kalan 4 maçta arkadaşlarının da yardımıyla Süper Lig'de krallığı kapmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de en son 2008'de Semih Şentürk gol kralı olmuştu.

4- Son dönemde 6 maçlık bir galibiyet serisi tutturan sarı-lacivertliler, 4 maçı da kazanıp 10'da 10 yaparak sezonu kapatmak istiyor.

Sadece Malatya

Sarı-lacivertlilerde ligde kalan 4 maçın 3'ü İstanbul'da olacak.

Bugün Gaziantep'le Kadıköy'de oynayacak Fenerbahçe, gelecek hafta ise Beşiktaş'a konuk gidecek. Bir sonraki maçta evinde sezonun son maçına Karagümrük karşısında çıkacak olan İsmail Kartal ve takımı, son haftada ligden düşen Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak, Malatya seyahati olacak.

Şu an tek düşüncesi 4te 4 yapıp Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek

    SON DAKİKA
    1. Yıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı!
      Yıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı!
    2. Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigo'ya gidiyor onu da yanında götürüyor
      Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigo'ya gidiyor onu da yanında götürüyor
    3. Beşiktaş'ta flaş Pjanic ve Rıdvan Yılmaz gelişmesi! Cevap bekliyorlar
      Beşiktaş'ta flaş Pjanic ve Rıdvan Yılmaz gelişmesi! Cevap bekliyorlar
    4. Adaylar başka hocalarla görüşüyorlar Torrent'in tazminatını görmezden geliyorlar
      Adaylar başka hocalarla görüşüyorlar Torrent'in tazminatını görmezden geliyorlar
    5. Okan Buruk bombası! Görüşme basına sızdı! Tıpkı Ali Koç - Jorge Jesus gibi
      Okan Buruk bombası! Görüşme basına sızdı! Tıpkı Ali Koç - Jorge Jesus gibi
    6. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
      Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    7. Burak Yılmaz bombası! Süper Lig'e geri dönüyor
      Burak Yılmaz bombası! Süper Lig'e geri dönüyor
    8. Şu an tek düşüncesi 4'te 4 yapıp Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek
      Şu an tek düşüncesi 4'te 4 yapıp Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek
    9. G.Saray'da bayram! Berkan - Taylan dönemi bitiyor! Yerlerine '6' numara da hazır '8' de
      G.Saray'da bayram! Berkan - Taylan dönemi bitiyor! Yerlerine '6' numara da hazır '8' de
    10. Jorge Jesus'a sormadan transfer yapıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü
      Jorge Jesus'a sormadan transfer yapıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı!

    Yıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı!

    Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigo'ya gidiyor onu da yanında götürüyor

    Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigo'ya gidiyor onu da yanında götürüyor

    Beşiktaş'ta flaş Pjanic ve Rıdvan Yılmaz gelişmesi! Cevap bekliyorlar

    Beşiktaş'ta flaş Pjanic ve Rıdvan Yılmaz gelişmesi! Cevap bekliyorlar

    Adaylar başka hocalarla görüşüyorlar Torrent'in tazminatını görmezden geliyorlar

    Adaylar başka hocalarla görüşüyorlar Torrent'in tazminatını görmezden geliyorlar

    Sıradaki Haber