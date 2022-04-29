Şu an tek düşüncesi 4'te 4 yapıp Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek

Süper Lig'de son 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlikle 28 puan toplayan Fenerbahçe'de kalan 4 haftada hata istenmiyor. Bu akşam oynanacak Gaziantep maçıyla artık geri sayıma geçecek sarı-lacivertlilerin 4 tane önemli hedefi dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcular tamamen saha içine motive olurlarken 4 maçtan 12 puan çıkarmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertli takımın 22 Mayıs'ta bitecek 2021-22 sezonu öncesi kalan 4 haftada 4 ana hedefi şöyle:

1- İsmail Kartal ve öğrencilerinin şu anda esas düşüncesi 2. sırayı koruyarak Şampiyonlar Ligi biletini alabilmek... Sarı-lacivertliler kalan 4 maçı da kazanıp hedefe gitmek istiyor.

2- Fenerbahçe gelecek hafta ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak. Bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet 1 beraberlik çıkarak sarı-lacivertliler, Vodafone Park'ta kazanmak istiyor. Vodafone Park açıldığından beri lig maçlarında Fenerbahçe galip gelemedi.

3- Şu anda ligde 13 golü bulunan Serdar Dursun, takımın en skorer ismi. Tecrübeli forvet ligde de gol krallığı listesinde iddialı.

Serdar kalan 4 maçta arkadaşlarının da yardımıyla Süper Lig'de krallığı kapmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de en son 2008'de Semih Şentürk gol kralı olmuştu.

4- Son dönemde 6 maçlık bir galibiyet serisi tutturan sarı-lacivertliler, 4 maçı da kazanıp 10'da 10 yaparak sezonu kapatmak istiyor.

Sadece Malatya

Sarı-lacivertlilerde ligde kalan 4 maçın 3'ü İstanbul'da olacak.

Bugün Gaziantep'le Kadıköy'de oynayacak Fenerbahçe, gelecek hafta ise Beşiktaş'a konuk gidecek. Bir sonraki maçta evinde sezonun son maçına Karagümrük karşısında çıkacak olan İsmail Kartal ve takımı, son haftada ligden düşen Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak, Malatya seyahati olacak.







