FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
FenerbahçeSatışı yasak ama bonservis bedeli belli oldu! Dev rakam...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Satışı yasak ama bonservis bedeli belli oldu! Dev rakam...
ABONE OL

Satışı yasak ama bonservis bedeli belli oldu! Dev rakam...

Fenerbahçe 3 milyon euro'ya satın aldığı Kim Min Jae için tam 23 milyon euro'luk bonservis bedeli belirledi.

26.04.2022 - 09:53 |
Satışı yasak ama bonservis bedeli belli oldu! Dev rakam...

Vitor Pereira’nın Fenerbahçe ’ye belki de en büyük katkısı, Kim Min-Jae ve Miguel Crespo’yu transfer ettirmesi oldu. Her iki oyuncu da daha ilk sezonlarından müthiş bir performans sergiledi. Özellikle Çin’in Beijing Guoan takımından gelen Kim, Avrupa’daki daha ilk yılında devlerin dikkatini çekti. 

Birçok takım, Güney Koreli için gözlemcilerini Fenerbahçe’nin maçlarına gönderdi. Ancak özellikle Tottenham, Everton ve Napoli, 25 yaşındaki savunmacıya imza attırma konusunda en ciddi olan kulüpler. Sarı-Lacivertli Yönetim, Kim’i en az bir sezon daha takımda tutmak istiyor. Bu nedenle satmayı kesinlikle düşünmüyor. Güney Koreli stoperi almak isteyen kulüplerin yapabileceği tek bir şey var: 23 milyon Euro’luk (364 milyon TL) serbest kalma bedelini ödemek.

Tabii öncesinde Kim ile anlaşmaları da gerekiyor. Yıldız futbolcu şu anda Fenerbahçe’de çok mutlu ve ayrılmayı düşünmüyor. Ancak özellikle Tottenham gibi Avrupa’da iddialı bir takımın teklif yapması halinde bunu değerlendirebilir. (Fanatik)

Satışı yasak ama bonservis bedeli belli oldu Dev rakam...

SON DAKİKA
  1. A.Madrid, Lyon, Monaco Rıdvan Yılmaz'a geldi Kasımpaşa'nın yıldızını beğendi
    A.Madrid, Lyon, Monaco Rıdvan Yılmaz'a geldi Kasımpaşa'nın yıldızını beğendi
  2. Burak Elmas'tan flaş hamle! Dava açtı
    Burak Elmas'tan flaş hamle! Dava açtı
  3. Ekibini kurmaya başladı bile! Galatasaray'da çılgın plan! Arda Turan geliyor
    Ekibini kurmaya başladı bile! Galatasaray'da çılgın plan! Arda Turan geliyor
  4. Fenerbahçe en az 5 yıl forvet aramayacak! Ali Koç'tan Jorge Jesus'a ilk transfer hediyesi
    Fenerbahçe en az 5 yıl forvet aramayacak! Ali Koç'tan Jorge Jesus'a ilk transfer hediyesi
  5. Enes Ünal bunu çoktan hak etti! İşte yıldız golcünün yeni adresi! Geri dönüyor...
    Enes Ünal bunu çoktan hak etti! İşte yıldız golcünün yeni adresi! Geri dönüyor...
  6. Satışı yasak ama bonservis bedeli belli oldu! Dev rakam...
    Satışı yasak ama bonservis bedeli belli oldu! Dev rakam...
  7. Fenerbahçe'ye 2,5 milyon euro'luk piyango!
    Fenerbahçe'ye 2,5 milyon euro'luk piyango!
  8. Tek başına Galatasaray'a servet kazandırdı!
    Tek başına Galatasaray'a servet kazandırdı!
  9. Galatasaray'da inanılmaz gelişme! Eşyalarını toplamış gidiyordu '1 yıl daha kal' dediler
    Galatasaray'da inanılmaz gelişme! Eşyalarını toplamış gidiyordu '1 yıl daha kal' dediler
  10. Fenerbahçe'den kovuldu Fransa'da tarih yazdı
    Fenerbahçe'den kovuldu Fransa'da tarih yazdı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

A.Madrid, Lyon, Monaco Rıdvan Yılmaz'a geldi Kasımpaşa'nın yıldızını beğendi

A.Madrid, Lyon, Monaco Rıdvan Yılmaz'a geldi Kasımpaşa'nın yıldızını beğendi

Burak Elmas'tan flaş hamle! Dava açtı

Burak Elmas'tan flaş hamle! Dava açtı

Ekibini kurmaya başladı bile! Galatasaray'da çılgın plan! Arda Turan geliyor

Ekibini kurmaya başladı bile! Galatasaray'da çılgın plan! Arda Turan geliyor

Fenerbahçe en az 5 yıl forvet aramayacak! Ali Koç'tan Jorge Jesus'a ilk transfer hediyesi

Fenerbahçe en az 5 yıl forvet aramayacak! Ali Koç'tan Jorge Jesus'a ilk transfer hediyesi

Sıradaki Haber