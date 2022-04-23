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Nazar değdi! Fenerbahçe'de Miguel Crespo depremi

Dün akşam Ç.Rizespor maçında sakatlanan yıldız orta saha Miguel Crespo'nun sezonu kapattığı öğrenildi.

23.04.2022 - 07:18 |
Nazar değdi! Fenerbahçe'de Miguel Crespo depremi

Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık haberi sarı-lacivertli takımı endişelendirdi. Sakatlanan Miguel Crespo'nun durumu belli oldu.

Sarı-lacivertli takımın orta sahasının önemli ismi Miguel Crespo ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Ayak tarak kemiğinde kırık şüphesi olan ve hastaneye kaldırılan Miguel Crespo, 66. dakikada yerini Luiz Gustavo'ya bıraktı.

FENERBAHÇE SK: "KIRIK VAR"

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Maçta aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkan Miguel Crespo'nun ilk tespitlerde sağ ayak 5. Metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun durumu yarın yapılacak kontroller sonrası belli olacaktır." denildi.

Bu sakatlığın ardından Miguel Crespo sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE DÖNDÜ

Ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Miguel Crespo, Trabzon Havalimanı'na gelişinde koltuk değneği kullandı.

Nazar değdi Fenerbahçede Miguel Crespo depremi

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