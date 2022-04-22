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FenerbahçeMenajerinden Anthony Nwakaeme açıklaması! 'Fenerbahçe...'
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Menajerinden Anthony Nwakaeme açıklaması! 'Fenerbahçe...'

Trabzonspor'la sözleşme imzalamayan ve adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Anthony Nwakaeme'nin temsilcisi Deniz Türker oyuncusu hakkında flaş bir açıklama yaptı.

22.04.2022 - 19:30 |
Menajerinden Anthony Nwakaeme açıklaması! 'Fenerbahçe...'

Trabzonspor ile olan sözleşmesi sezon sonundan bitecek yıldız oyuncu Anthony Nwakaeme'nin temsilcisi Deniz Türker, oyuncu hakkında çıkan Fenerbahçe haberlerine açıklık getirdi.

Radyospor'a konuşan Türker, "Hiçbir sorun yok. Trabzonspor ile yeni sözleşme konusunda bir kaç konuyu konuşuyoruz. Bir sorun olacağını sanmıyor. Her şey yolunda. Fenerbahçe ile ne ben ne de Anthony görüştü. Bu konu hakkında ikimiz de bir şey bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anthony Nwakaeme bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 11 gol 10 asistlik performans sergiledi.

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