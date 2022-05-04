Fenerbahçe'ye imza atmadı Belçika deviyle anlaştı

Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken transfer haberleri de gündeme gelmeye başladı. Fenerbahçe'de yeni sezonda birçok ayrılık yaşanacak.

Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Isak gibi genç futbolcuların sözleşme töreninde yaptığı açıklamada Berke ile yolların ayrılacağını söylemişti. Başkan Ali Koç "Her iki tarafın da hayrı için Berke Özer ile seneye birlikte olmama kararı verdik." dedi.

Bu gelişmelerin ardında Berke Özer'in yeni takımı merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatmayacağı genç file bekçisinin düzenli olarak oynayacağı bir takıma gitmek istediği ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği öğrenildi.

Berke Özerin yeni takımı belli oldu Geri dönüyor

Berke'nin yeni durağının ise Belçika'nın köklü kulübü Anderlecht olacağı bildirildi. 21 yaşındaki kalecinin Anderlecht ile anlaşma aşamasına geldiği kaydedildi. 2018-19 sezonu başında Altınordu'dan 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Berke Özer, bir sezon sonra başka bir Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giymişti.



Sarı-lacivertlilere geri döndükten sonra Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleye geçen Berke Özer performansıyla bekleneni veremedi. (Fotomaç)







