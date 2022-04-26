Fenerbahçe'ye 2,5 milyon euro'luk piyango!

İngiliz basınındaki haberlere göre; F.Bahçe'nin devre arasında Hull City'ye kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh için İngiliz ekibinin 2 milyon sterlinlik (yaklaşık 2.4 milyon euro) bir teklif yapacağı ve Teknik Direktör Şota'nın da bunu onayladığı kaydedildi. Kanarya'nın bu teklifi kabul etmesi halinde hem yabancı sayısında kontenjan açılacak hem de yeni gelecek transferlere bir miktar kaynak oluşturulmuş olacak.