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FenerbahçeFenerbahçe'nin yıldızına Bologna'dan 5 milyon euro'luk tekli
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Fenerbahçe'nin yıldızına Bologna'dan 5 milyon euro'luk tekli

Bu sezon Vitor Pereira'nın isteğiyle kadroda kalan, İsmail Kartal'la birlikte resmen çıkışa geçen Miha Zajc için Serie A ekiplerinden Bologna'nın Fenerbahçe'ye 5 milyon euro'luk teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

20.04.2022 - 08:50 |
Fenerbahçe'nin yıldızına Bologna'dan 5 milyon euro'luk tekli

İtalya Serie A'da gelecek sezon da yer almayı garantileyen Bologna, gelecek sezon için transfer planlarıa arasına Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı da aldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; İsveçli orta saha oyuncusu Mattias Svanberg'i bu yaz 20-25 milyon euro aralığında bir fiyata satmayı hedefleyen Bologna, bu oyuncunun yerini Fenerbahçe'den Miha Zajc ile doldurmaya karar verdi.

Bologna'nın ilk başta Zajc için Fenerbahçe'ye 5 milyon euroluk bir teklif yapacağı ve pazarlıkların durumuna göre fiyatı artırabileceği belirtildi.

Kariyerinde Empoli ve Genoa gibi Serie A kulüpleri olan Miha Zajc, bu sezon kariyerinin en verimli performanslarından birini gösterdi ve 27 lig maçında 8 gol atıp 1 asist yaptı.

Fenerbahçe, Miha Zajc'ı Ocak 2019'da Empoli'den 3.5 milyon euro bonservisle transfer etmişti.

Fenerbahçenin yıldızına Bolognadan 5 milyon euroluk tekli

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