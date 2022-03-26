Fenerbahçe'den tahkim kurulu kararıyla ilgili açıklama

Sarı-lacivertli ekibin resmi hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, Tahkim Kurulu vermiş olduğu kararla bu sorularımızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Şimdi son kez soruyoruz. Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar?"