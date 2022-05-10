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Fenerbahçe'den flaş Kşm Min Jae açıklaması

Sakatlığı sebebiyle derbide takımını yalnız bırakan Güney Koreli stoper Kim Min Jae ayak bileğinden operasyon geçirdi.

10.05.2022 - 10:23 |
Fenerbahçe'den flaş Kşm Min Jae açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Kim Min-Jae'nin ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden operasyon geçirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncumuz Kim Min-Jae, ülkesi Güney Kore’de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçeden flaş Kşm Min Jae açıklaması

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