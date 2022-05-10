Fenerbahçe'den flaş Kşm Min Jae açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Kim Min-Jae'nin ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden operasyon geçirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncumuz Kim Min-Jae, ülkesi Güney Kore’de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.







