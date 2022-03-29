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FenerbahçeFenerbahçe'de 5 ayrılık! 'Kendinize kulüp bulun'
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Fenerbahçe'de 5 ayrılık! 'Kendinize kulüp bulun'

Sezon başında kiralık olarak gönderilen 5 futbolcunun kendilerine yeni kulüp bulmaları için talimat gönderildi.

29.03.2022 - 10:34 |
Fenerbahçe'de 5 ayrılık! 'Kendinize kulüp bulun'

Yeni sezonda yabancı kontenjanının düşecek olması nedeniyle daha da sıkıntı yaşayacak olan Sarı-Lacivertliler, kiralık futbolcularına, “Takımda düşünülmüyorsunuz. Şimdiden kulüp aramaya başlayın” uyarısında bulundu.

Antwerp, yüksek maaşı nedeniyle Samatta’nın bonservisini almayı düşünmüyor. Lemos, Beerschot’ta düzenli forma giyemiyor. Ocakta Midtjylland’a giden Meyer için de işler yolunda değil. Bu isimlerden sadece Caulker, kulübü Gaziantep’te kalabilir. Hull’e kiralanan Allahyar ise yeni sezonda değerlendirilebilir.

Fenerbahçede 5 ayrılık Kendinize kulüp bulun

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