Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor

MAÇTAN DAKİKALAR

19'Selimcan'ın ceza yayının üstünden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.

18'Karşılaşmaya devam edemeyen Burak Öksüz'ün yerine Selimcan Temel oyunda.Burak Öksüz - Selimcan Temel

18'Rossi'ye faul yapan Ribeiro sarı kart gördü.Sarı Kart - Rúben Ribeiro

15'Sakatlık yaşan Burak Öksüz sedyeyle kenara alındı.

13'Osayi'nin sağ kanattan içeri kestiği top, kimse dokunamayınca kaleci Munir'de kaldı.

9'Bu dakikalar her iki takım da orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

5'Ribeiro kullandığı serbest vuruşta pas vermek istedi. Ribeiro'nun hatalı pasında top Fenerbahçeli oyuncularda.

4'Sağ çaprazda ileri doğru süratlenen Benzia, Zajc'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

İLK 11'LER!

FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Tisserand, Çağtay, Ozan, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Diego Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun

HATAYSPOR: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Burak Öksüz, Adakugbe, Riberio, Onur Ergün, El Kaabi, Bezia, Kahraba, Saint Louis