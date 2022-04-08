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FenerbahçeBu sefer bombayı İspanyollar patlattı! Suarez Süper Lig'e geliyor
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Bu sefer bombayı İspanyollar patlattı! Suarez Süper Lig'e geliyor

İspanya basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe ve Beşiktaş dünyaca ünlü golcü Luis Suarez için atağa geçti.

08.04.2022 - 07:41 |
Bu sefer bombayı İspanyollar patlattı! Suarez Süper Lig'e geliyor

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş hedefini Avrupa kupaları olarak belirledi. İstanbul'un iki devi 2022-2023 sezonu için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Futbol yapılanması kapsamında gelecek sezon kadrolarını büyük ölçüde yenilemek isteyen Süper Lig devlerinin, hücum hatlarını güçlendirmek için harekete geçtiği iddia edildi.

Süper Lig'de ve katılmaları halinde Avrupa kupalarında başarılı bir kadro oluşturmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Süper Lig'in iki devinin Luis Suarez'i transfer etmek istediği belirtildi.

İspanyol basının önde gelen haber kuruluşlarından AS, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Luis Suarez'i transfer etmek için menajeriyle iletişime geçtiğini yazdı.

Haberin ayrıntılarında Uruguaylı santraforun sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılmasının beklendiği vurgulandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Luis Suarez için bir opsiyon olabileceği kaydedildi.

Nacional altyapısında futbola başlayan Luis Suarez daha sonra Groningen, Ajax, Liverpool ve Barcelona formaları giydi. Uruguaylı santrafor bu sezon Atletico Madrid formasıyla 38 müsabakada şans buldu. Tecrübeli oyuncu rakip fileleri 13 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 3 asist yapma başarısı gösterdi.

Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Luis Suarez'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Tecrübeli futbolcu Uruguay Milli Takımı'nda 68 gol attı.

Bu sefer bombayı İspanyollar patlattı Suarez Süper Lige geliyor

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