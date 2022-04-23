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FenerbahçebeIN Sports yayınladı! İşte Arda Güler'in göz kamaştıran istatistikleri
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beIN Sports yayınladı! İşte Arda Güler'in göz kamaştıran istatistikleri

Dün akşam Ç.Rize deplasmanında sonradan oyuna girmesine karşın sergilediği performansla ayakta alkışlanan Arda Güler tribünlerden tam destek aldı.

23.04.2022 - 07:13 |
beIN Sports yayınladı! İşte Arda Güler'in göz kamaştıran istatistikleri

Fenerbahçe'nin 17. yaşındaki genç yeteneği Arda Güler, Çaykur Rizespor karşısında yakaladığı istatistiklerle göz doldurdu.

Genç oyuncu ikinci yarıda oyuna girerek Valencia'ya asist yaptığı Çaykur Rizespor karşısında 64 kez topla buluşurken 43 isabetli pasla yüzde 93 pas yüzdesi elde etti. Çaykur Rizespor ceza sahasına 7 kez giren Arda, 2 kez kaleye şu ve 2 kez de kenar ortası yaptı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'ta Arda'yı yorumlayan eski Fenerbahçeli İlker Yağcıoğlu, "Nazar değmesin diye bahsetmek istemiyorum ama bu çocuğu seyretmek farklı" sözlerini kullandı.

Güntekin Onay ise Arda Güler'le ilgili, "Ronaldinho'ya Real Madrid taraftarı bile tezahürat yapmıştı, bunu gördük. Ülkemizde küme düşmek üzere olan bir takımın rakip takım oyuncusuna tezahürat yaptığına ilk kez şahit olduk" diyerek Arda Güler'in performansından övgüyle söz etti.

Fenerbahçe'nin Rizespor ile karşı karşıya geldiği maçta eşine az rastlanır bir olay yaşandı.

Çaykur Rizespor taraftarı maçın ikinci yarısında oyuna giren Arda Güler'e alkışlarla destek verdi.

46. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna giren genç oyuncu Çaykur Rizespor taraftarlarınca alkışlanması maçın dikkat çeken anlarından bir tanesi oldu.

TAHİR KIRAN BİTİMİ BEKLEMEDİ

Öte yandan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, maçın bitimini beklemeden stattan ayrıldı.

beIN Sports yayınladı İşte Arda Gülerin göz kamaştıran istatistikleri


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