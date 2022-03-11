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FenerbahçeAziz Yıldırım'dan rekor tazminat davası!
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Aziz Yıldırım'dan rekor tazminat davası!

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, haksız tutukluluk talebiyle rekor bir tazminat davası açtı.

11.03.2022 - 14:24 |
Aziz Yıldırım'dan rekor tazminat davası!

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, o dönemde görev yapan Şekip Mosturoğlu ile İlhan Ekşioğlu, futbolda şike davalarında verilen beraat kararlarını onanmalarının ardından mahkemeye başvurdu. Haksız tutukluluk tazminatı için İstanbul Anadolu Adliyesi 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapılırken Aziz Yıldırım, 707 milyon 741 bin TL maddi, 70 milyon TL manevi tazminat talep etti

Konu ile ilgili Şekip Mosturoğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: 3 Temmuz sürecinde haksız bir şekilde tutuklanmamız sebebiyle uğradığımız zararlarla ilgili tazminat davaları bugün açılmıştır. Sayın Aziz Yıldırım için açmış olduğumuz tazminat davasında; haksız tutukluluk sebebiyle 707 milyon 741 bin TL maddi, 70 milyon TL manevi tazminat talep edilmiştir. Tazmini istenen meblağ, Fenerbahçe camiasının 3 Temmuz sürecinde yaşadığı acıların sembolik bir karşılığı olacaktır. Bu sebeple yargılama neticesinde alınacak tazminatların tamamı Sayın Aziz Yıldırım tarafından kamuoyuna açıklandığı şekilde Fenerbahçe Spor Kulübü Eğitim Kurumlarına bağışlanacaktır.

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