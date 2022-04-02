'Aziz Yıldırım, Ali Koç'u devirmek istiyor' Olay sözler...

8 yıldır yürüttüğü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na yeniden aday olan Vefa Küçük seçim öncesinde konuştu. Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki gerilime ilişkin konuşan Vefa Küçük, “Fenerbahçe yönetimiyle çatışan eski başkan ve onu destekleyen belli bir grup kulüp üyesi var. Bunlar Aziz Yıldırım başkana hayran bir kitle. Meşru olarak herkes sandıktan çıkar veya çıkamaz, bu bir demokratik yarıştır ama sandığa gitmeden mevcut başkanı devirmek için bir seneyi aşkın bir süredir devam eden çekişme var. Bunu herkes görüyor.” dedi.

Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre Fenerbahçe’de 8 yıldır Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevini yürüten ve yeniden aday olan Vefa Küçük, 9 Nisan’daki seçim öncesi Hürriyet’in konuğu oldu. Kulübün içini en iyi bilen isimlerden biri olduğunu belirten Küçük şu açıklamaları yaptı: “32 senedir Fenerbahçe’nin bir fiil içinde bulunuyorum ve son 8 senede ise Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekteyim. Divan Başkanlığı için tekrar adayım. Çoğu insan Fenerbahçe’yi tribünden görür, gördükleri kadarıyla da teşhis koyabilirler. İçini bilen sayısı 40 bin üye kişi içinde 500 ila bin kişiyi geçmez. Ben ise bırakın tanımayı, Fenerbahçe’nin ilaçlı tomografisini çektim

'20 YILDIR KULÜBE GELMEMİŞ'

Seçim normal seyrinde olsa 2021’de yapılacaktı. Nail Kır ve ben geçen yıl adaylığımızı açıklamıştık. Ancak pandemi nedeniyle seçim 2022’ye ertelendi. Daha sonra Sait Yılmaz adaylığını açıkladı. 4. aday ise aniden ortaya çıktı zannediliyor ancak gerçek öyle değil. Ben Uğur Dündar’ın aday olacağını 1 ila 1,5 ay önceden kendi istihbarat kaynaklarımdan öğrenmiştim. Ancak kendisi açıklamadan bunu telaffuz etmedim. Bildiğiniz gibi Uğur Dündar benim Vefa Lisesi’nden sınıf arkadaşımdır. Kendisi yaklaşık 20 senedir kulübe gelmemiştir. Yoldan geçerken birileri söylediği için gene bir ‘Uğrayayım’ dedi.