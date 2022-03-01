'Arda Güler mahallenin kabadayısı gibi...'

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçıyla Süper Lig'de 27. hafta sona erdi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı lacivertlilerdeki son durumu ünlü spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Tümer Metin değerlendirdi. İşte Tümer Metin'in sözleri;

"FUTBOLCULARI HEDEFTE TUTMAK ÖNEMLİ"



İyi bir görüntü sergilemedi Fenerbahçe kazanmasına rağmen ama günün sonunda şunu eklemek lazım bu kadar çalkantılı ve sorunla beraber yaşadığın bir sezonda haftayı Konyaspor'un 3 puan arkasında tamamlıyorsun. 3 haftadır kazanıyorsun. Kendine bir hedef koyabilmek, tüm kulvarlarda dışarıda kalmışken, futbolcuları hedefte tutabilmek için artı olarak anlatabileceğimiz şeyler.

"O POZİSYON SEZONUN ÖZETİ"



87'de Zajc'ın kaçırdığı bir pozisyon var. Penaltının orada voleyle dışarı vurdu. Bence sezonun özetidir o pozisyon. 6. dakikada öyle bir vuruş yaptı ki mesela, Baliç çok iyi yapardı onu kaleciden uzaklaşarak kamçı vuruşu gibi. Orada öyle vuran oyuncu, 87'de 1-1'ken futbolcunun lokum eti gibi rahat vuracağı bir top voleyle önüne düşüyor. Sen 1. sınıf vuruş yapmışsın zaten maçta, orada çat diye kapatırsın, Ertuğrul çıkarır, direkten döner ama vuruşu görür anlarım. İşte bu Fenerbahçe'nin sezon özeti. Benzer durumu tüm futbolcular üzerinden yapabiliriz. Bir takım bu kadar maç üzerinden dalgalanma yaşarsa tabeladaki yeri de dalgalanmaya muhtaç demektir.



"2. OLMAK İÇİN Mİ MESUT'A İHTİYAÇ VAR



Bir hedeften uzaklaştın hafta içi. Slavia Prag maçından önce gidip oradan iyi iş çıkarma derdindeydin ama olmadı. Kupadan da elenmişsin zaten hedefsiz kalmışsın. Mesut Özil nerede diyoruz şu anda ama ikinci olmak için mi lazım. Gelmeden önce neyi konuşuyorduk şimdi neyi konuşuyoruz. İkinci olmak için mi İrfan'ın Pelkas'ın iyi oyununa ihtiyaç var?

"MESUT SENELERDİR VİDEOLARDAKİ GİBİ DEĞİL"



Büyük camiaların oyuncusu için çok zordur. Büyük takım oyuncusunu kalan haftalarda lig ikinciliği hedefiyle oynatmak çok kolay iş değildir. Ben olsam Arda'yı çıkarmam oyundan. Kötü bir maç oynamadı. Neredeyse sıfır pas hatasına yakın oynadı. Mesut Özil transferinde de konuşmuştuk herkes oturup o dijital platformlarda Mesut Özil videolarında olanları izledi. 5 kişinin arasından gidiyor oradan atıyor buradan atıyor falan. Arka arkaya bağlanmış kolaj gibi. Mesut senelerdir öyle oynamadı ki...

"ARDA MAHALLENİN KABADAYISI GİBİYDİ"



Arda da öyle oldu. Perşembe günü bütün takım darmaduman olmuşken mahallenin kabadayısı gibi baş kaldıran Arda bu maçta da öyle yapacak zannettiler. Hayır! Genç oyuncuların bir iniş çıkışı bu periyod için gayet normal. Adam hayatında hiç Perşembe Pazar mesaisi yapmadan öyle bir maçtan çıkıp lig maçına başlıyor. Bu bile bünyenin oturmasında çok önemli süreçler.

"ARDA'YI SEZON SONUNA KADAR OYUNDAN ALMAM"



Arda çıktıktan sonra İrfan da çıkmışken Fenerbahçe'nin pas trafiğinin bozulduğunu gördüm. En son çıkardığım oyuncu olur. Sezon sonuna kadar ne kadar kötü oynarsa oynasın çıkarmam. Kötü oynasa bile çıkarmayacağım seni derim sen istediğini yap sahada derim ve hazırlarım oyuncuyu.

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"KAZANDIĞI MAÇTA 45 TOPLA OYNAMA OLUR MU?"



Büyük takım oyunu koşan, çok mücadele eden oyuncu ve oyun anlayışıyla anlatılmaz. Büyük takımın oyunu dominant oynayarak, topun peşinden koşmadan koşturarak kendi iradesini ortaya koyarak anlatılır. Hele Fenerbahçe'de net öyle anlatılır. 2-1 kazandığı maçın yüzde 45 topla oynama oranı olur mu. Rakip senden daha çok topla oynamış, daha çok şut atmış. Böyle Fenerbahçe iç saha maçı olur mu?

"BAŞARILI OLDUĞUNA ŞAİT OLMADIM"



Daha fazla ikili mücadele kazanmak maçı kazandırabilir; sezonu değil. Trabzonspor bugün çok iyi mücadele etti de kazandı diye değil, takımın kalitesini anlatıyoruz. Çıkanların bile kalitesini anlatıyoruz. Bazı hocalarımız vardır bizim zamanımızdan daha çok koşan, daha çok mücadele eden orta sahada daha hareketli oyuncular tercih edilirdi çok da başarılı olunduğuna şait olmadım.

"LÖW BU KADROYA GELMEZ"



İsmail hoca camianın önde gelenlerinden olarak göreve getirildiği için yüksek sorumluluk duygusuyla sadece önümüzdeki sezon değil, bu sezonu da düşündüğünü ve planladığından eminim. "Bahsedilen isim Löw ise gelmez bu kadroya. Başka bir isim geçmediği için. Orada sezon sonuna kadar hırpalanma payını da düşünün. Kendi ekibi, transfer etmek istediği oyuncular ben de olsam o şekilde gelmek isterim"





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