Anderson Talisca bombası! Menajeri Süper Lig devini takibe aldı

Suudi Arabistan'da formasını giydiği Al-Nassr'da taraftarlarla gerginlik yaşayan eski Beşiktaşlı Anderson Talisca Al-Ittihad'a karşı alınan 2-1'lik yenilgi sonrası sinirli bir şekilde taraftarlara karşılık vererek sahayı terk etmişti.

ARABİSTAN'DA MUTSUZ



Sezon başında Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande’dan 8 milyon Euro karşılığında Arabistan ekibi Al Nassr’a geçiş yapan Brezilyalı futbolcu mutsuz günler geçiyor. Talisca, kulübü Al Nassr’'dan yıllık 8 milyon Euro maaş alsa da kulübünün ekonomik sıkıntılar içinde olması, oyuncuyu huzursuz ediyor.

ANDERSON TALISCA ÇILGINA DÖNDÜ

Al-Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde evinde Al-Ittıhad'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından taraftarların tepki gösterdiği Anderson Talisca, bu tepkiye sinirlendi ve taraftara karşı tepki göstererek sahadan ayrıldı

MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN FENERBAHÇE TAKİBİ

Taraftarları ile arası bozulan ve Suudi Arabistan'da mutlu olmayan Anderson Talisca için Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ın adı geçiyor. Transfer için önemli bir futbolcu olan Talisca'nın menajerlik şirketinin Fenerbahçe'yi Instagram'dan takibe alması dikkatlerden kaçmadı. Sarı lacivertli taraftarlar bu takipten sonra Fenerbahçeliler, Brezilyalı yıldızı sarı-lacivertlilere davet etti.

BU SEZON 15 GOL VE 4 ASİST

28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu kariyerinde Bahia, Beşiktaş, Benfica, GZ Evergrande ve Al-Nassr gibi takımlarda forma giydi. Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca bu sezon 23 resmi maçta forma şansı bulurken 15 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu. 28 yaşındaki Talisca'nın Al-Nassr ile olan sözleşmesi 2024 yazında bitecek.

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON OLDU



Anderson Talisca, Beşiktaş formasını 2016-18 sezonları arasında kiralık olarak giymişti. İlk döneminde 33 maçta 17 gol ve 6 asistle oynayıp Süper Lig şampiyonluğu yaşayan başarılı futbolcu, Kara Kartal’daki kariyerindeki ikinci bölümde ise 47 maçta rakip fileleri 20 kez sarsmış, 8 de gol pası vermişti. Talisca'nın Şampiyonlar Ligi'nde de 8 golü var.

25 MİLYON EUROYA GİTTİ



Sonrasında Benfica’dan Guangzhou Evergrande’e 25 milyon Euro’ya transfer olan Talisca, ardından Arabistan’ın yolunu tutmuştu.







