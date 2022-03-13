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FenerbahçeAltay Bayındır'da flaş gelişme! Ali Koç harekete geçti
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Altay Bayındır'da flaş gelişme! Ali Koç harekete geçti

3 Fransız devinin talip olduğu Altay Bayındır için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

13.03.2022 - 10:45 |
Altay Bayındır'da flaş gelişme! Ali Koç harekete geçti

Sarı-Lacivertliler'in başarılı file bekçisi Altay Bayındır, her geçen gün değerini katlarken, Avrupa'nın devlerinin de dikkatini çekmeye devam ediyor... Uzun bir sakatlık dönemini atlatıp, yeniden eldivenleri eline geçiren milli file bekçisi, dönüşü ile birlikte farkını hissettirmeye başladı. Forma giydiği son dört maçta takımını sırtlayan Altay, yaptığı inanılmaz kurtarışlarla hem arkadaşlarını ateşledi hem de alınan puanlarda büyük pay sahibi oldu.

FRANSA'DAN TALİPLERİ VAR

Genç kalecinin, ortaya koyduğu bu futbol kendisini yeniden Avrupa devlerinin radarına soktu. Edinilen son bilgilere göre 23 yaşındaki eldivene, Fransa'nın köklü takımlarından Lyon, Marsilya ve Lille talip oldu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre söz konusu üç takımın da Altay'ı kadrosuna katma konusunda bir hayli istekli olduğu bilgisine ulaşıldı. Lyon, Marsilya ve Lille'in, sezon sonunda Sarı-Lacivertli yönetim ile pazarlık masasına oturmaya hazırlandıkları öğrenildi.

Altay Bayındırda flaş gelişme Ali Koç harekete geçti

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