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BeşiktaşValerien İsmael'in kafası karıştı! Bir türlü karar veremedi...
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Valerien İsmael'in kafası karıştı! Bir türlü karar veremedi...

Fenerbahçe derbisine hazırlanan Beşiktaş'ta Valerien İsmael'in, Kevin Nkoudou ve Larin arasında bir tercih yapması bekleniyor.

07.05.2022 - 08:39 |
Valerien İsmael'in kafası karıştı! Bir türlü karar veremedi...

Fenerbahçe ile Vodafone Park’ta yarın hem UEFA Konferans Ligi’ne gidebilme hem de prestij açısından kritik bir derbiye çıkacak olan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Valerien Ismael’in önemli eksikliklere rağmen mevcut kadrodan çok umutlu olduğu belirlendi. Babasının rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan’a giden Domagoj Vida’nın yanı sıra kart cezalıları Francisco Montero ve Valentin Rosier gibi eksikler nedeniyle özellikle savunma anlamında ciddi sıkıtılar yaşayan Ismael, Umut Meraş ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Önceki gün antrenman sırasında sahaya taktik tahtası getiren ve bazı oyunculara derbinin planlarıyla ilgili bilgiler aktaran Fransız teknik adamın, Umut Meraş’a sol stoper veya sol kanatta yer alması halinde yapması gerekenleri bildirdi. ‘Herkesin yükü ağır’ Valerien Ismael daha önce Kasımpaşa maçında Rıdvan Yılmaz’ın yerine sahaya sürdüğü Umut Meraş’a bu karşılaşmadaki eksikleriyle ilgili uyarılarda bulunmuştu. Siyah-beyazlı hocanın önceki gün sahada gerçekleşen görüşmede ise deneyimli oyuncuya güven aşıladığı vurgulandı. Valerien Ismael’in, “Bu hafta oynayacağımız derbide senden beklentimiz yüksek. Herkesin üzerinde olduğu gibi senin de üzerinde ağır bir yük var. Ama ben sana inandığım için bu görevi veriyorum ve üstesinden gelebilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Larin kafa karıştırdı

Yukatel Kayserispor deplasmanında oyuna sonradan girip, biri penaltıdan olmak üzere iki gol atarak Beşiktaş’ı galibiyete taşıyan Kevin Nkoudou, bu performansıyla Fenerbahçe derbinde forma için büyük şans yakalamıştı. Ancak ileri üçlünün sol kanadında görev yapan bir başka deneyimli oyuncu Cyle Larin antrenmanlardaki üst düzey performansıyla Teknik Direktör Valerien Ismael’in kafasını karıştırdı. Kritik derbi öncesi Nkoudou ile Larin arasında kıyasıya bir forma rekabetinin yaşandığı aktarıldı. İki yıldız oyuncu arasındaki rekabetten çok memnun olan teknik patron Valerien Ismael’in henüz kararını vermediği belirtildi. Fransız hocanın bugün gerçekleşecek taktik çalışmadan sonra Nkoudou ile Larin arasında bir seçim yapacağı ifade edildi.

Valerien İsmaelin kafası karıştı Bir türlü karar veremedi...

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