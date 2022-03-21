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BeşiktaşShevchenko bombası! Süper Lig'e geliyor
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Shevchenko bombası! Süper Lig'e geliyor

Şenol Güneş, Valerien Ismael, Espirito Santo gibi teknik direktörleri gündemine alan Beşiktaş Ukraynalı çalıştırıcı Andriy Shevchenko ile görüşüyor.

21.03.2022 - 09:17 |
Shevchenko bombası! Süper Lig'e geliyor

Sergen Yalçın sonrası takımın başına getirilen Önder Karaveli ile istikrar sağlanamaması nedeniyle teknik direktör arayışına giren Beşiktaş yönetimi, iki hocayla birden prensipte anlaştı. Bir süredir Avrupa ülkelerinde konuyla ilgili görüşmeler yapan sportif direktör Ceyhun Kazancı, İsmael ve Ukraynalı Andriy Shevchenko üzerinde yoğunlaştı. İsmael, ekibiyle birlikte yıllık 700 bin Euro'ya gelebileceğini bildirirken, Shevchenko 1 milyon 200 bin Euro talep etti.

1+1 yıllık anlaşma yapılacak

Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; Ceyhun Kazancı, iki teknik adamla yaptığı görüşmelerin içeriğini başkan Ahmet Nur Çebi ile paylaştı ve koşulları daha uygun olan İsmael'de karar kılındı. Konuyla ilgili kesin karar bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında verilecek.

Çebi, yöneticilerin görüşlerini aldıktan sonra kararını bildirecek. Beşiktaş'tan haber bekleyen İsmael ve Shevchenko, imzaya davet edilmeleri durumunda çarşamba günü İstanbul'a gelerek 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Shevchenko bombası Süper Lige geliyor

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