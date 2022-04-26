Miralem Pjanic'in yeni takımı belli oldu! Beşiktaş'ta iç açmadı ama...

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic ile İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in ilgilendiği yazıldı.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; sezon sonunda Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi bitecek olan Miralem Pjanic, kulübü Barcelona'ya dönecek ancak Barcelona'nın kendisini takımda tutma planı bulunmuyor. Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Boşnak oyuncunun, Xavi Hernandez'in onayından geçemediği ifade edildi.

Gelecek sezon Arturo Vidal'in yerine bir orta saha oyuncu transfer etmek isteyen Inter'in, Miralem Pjanic'i gündemine aldığı ve kulüp CEO'su Giuseppe Marotta'nın bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi. Pjanic ve Marotta daha önce Juventus'ta birlikte çalışmıştı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 resmi maça çıkan Miralem Pjanic, 4 asist katkısı gösterdi.