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BeşiktaşKayserispor-Beşiktaş: 2-3
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Kayserispor-Beşiktaş: 2-3

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Oyuna sonradan giren Nkoudou, biri penaltıdan kaydettiği 2 golle siyah-beyazlı takımı sırtlayan isim oldu.

01.05.2022 - 18:49 |
Kayserispor-Beşiktaş: 2-3

Spor Toto Süper Lig'de son iki maçından da galibiyet çıkaramayan Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 3-2 yenerek Fenerbahçe derbisi öncesi moral buldu.

Ev sahibi ekip karşılaşmanın ilk yarısını Mame Thiam'ın penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı. Bu devrede Beşiktaş, Larin'le net pozisyondan yararlanamadı.

İkinci yarıda Ghezzal'ın serbest vuruşunda Serdar Saatçı kafa golüyle skora denge getirdi: 1-1.

NKOUDOU 2 GOLLE YILDIZLAŞTI

Oyuna sonradan giren Nkoudou 75'te Atiba'nın asistinde topu filelerle buluşturup siyah-beyazlı takımı öne geçirdi. 78'de Nkoudou ceza sahasında Uğur Demirok'un müdahalesiyle yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Fransız oyuncu skoru 3-1 yaptı. 90+5'te Cardoso skoru ilan etti: 3-2.

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