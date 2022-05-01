Kayserispor-Beşiktaş: 2-3
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Oyuna sonradan giren Nkoudou, biri penaltıdan kaydettiği 2 golle siyah-beyazlı takımı sırtlayan isim oldu.
01.05.2022 - 18:49 |
Spor Toto Süper Lig'de son iki maçından da galibiyet çıkaramayan Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 3-2 yenerek Fenerbahçe derbisi öncesi moral buldu.
Ev sahibi ekip karşılaşmanın ilk yarısını Mame Thiam'ın penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı. Bu devrede Beşiktaş, Larin'le net pozisyondan yararlanamadı.
İkinci yarıda Ghezzal'ın serbest vuruşunda Serdar Saatçı kafa golüyle skora denge getirdi: 1-1.
NKOUDOU 2 GOLLE YILDIZLAŞTI
Oyuna sonradan giren Nkoudou 75'te Atiba'nın asistinde topu filelerle buluşturup siyah-beyazlı takımı öne geçirdi. 78'de Nkoudou ceza sahasında Uğur Demirok'un müdahalesiyle yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Fransız oyuncu skoru 3-1 yaptı. 90+5'te Cardoso skoru ilan etti: 3-2.